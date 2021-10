5 Der restliche Belag wird zusammengekehrt. Foto: Kratt

Schwer was los ist in dieser Woche in der August-Bebel-Straße im Schwenninger Norden. Mit Bagger, Laster und Fräsmaschinen wird die Fahrbahndecke erneuert. Schon am Montag kamen die Arbeiten gut voran.















VS-Schwenningen - Im Zuge der geplanten Sanierung von maroden Straßen in der Doppelstadt ist es – zur Freude der Anwohner – auch in Teilen der August-Bebel-Straße vom Brandenburger Ring bis zur Dauchinger Straße vonnöten, die Fahrbahndecke auszubessern.

Anwohner wurden in einem Schreiben informiert

Bereits eine Woche vor Beginn der Arbeiten hatte die Stadt die Anwohner in einem Schreiben über die anstehenden Arbeiten informiert, weil eine Sperrung der Straße unumgänglich ist. Zudem herrscht in den betroffenen Bereichen bis voraussichtlich Ende der Woche Parkverbot, die Anwohner müssen ihre Autos in den umliegenden Straßen abstellen.

Schon um 6 Uhr am Montagmorgen geht’s los

Noch in der Dunkelheit um 6 Uhr am Montagmorgen ertönten die ersten Fräs- und Baggergeräusche der Straßenbaufirma Bantle aus Bösingen, die von der Stadt beauftragt wurde und mit rund 15 Mann in dieser Woche vor Ort ist. Schon rund zwei Stunden später war der Feinbelag vier Zentimeter tief abgefräst. Mitarbeiter Günter Langenbacher zeigt sich am Mittag zufrieden über den zügigen Fortgang. "Nun kommen erstmal die Aufräumarbeiten, die sind am lästigsten", sagt er, während seine Kollegen mit einem kleinen Bagger den übrig gebliebenen Belag wegkratzen und -räumen.

Boden wird für neuen Belag vorbereitet

In diesem Zuge wird die Straße für den neuen Belag vorbereitet und mitunter mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt, wie ein anderer Mitarbeiter erklärt. "Am Dienstagnachmittag kommt der Spritz-LKW", berichtet er weiter. Denn im nächsten Schritt werde voraussichtlich am Mittwoch ein Haftkleber auf dem abgefrästen Boden gespritzt.

Arbeiten gehen voraussichtlich bis Freitag

Final werde dann der neue Feinbelag mit einer Asphaltwalze auftragen. Wenn alles weiterhin so gut läuft – und davon geht die Firma Bantle aus – werden die Arbeiten spätestens Freitag abgeschlossen sein und der Verkehr kann vom Brandenburger Ring, der Eschach- sowie der Dauchinger Straße her wieder in die August-Bebel-Straße fließen.