Fahrbahn gesperrt: 24-Jähriger stößt auf A 5 bei Lahr mit Sattelzug zusammen – und überschlägt sich

Auf der Südfahrbahn der A 5 kurz vor der Anschlussstelle Lahr kam es in der Nacht zum Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A 5. Kurz vor der Anschlussstelle Lahr soll er aus bislang unklarer Ursache dem ordnungsgemäß vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren sein. Er krachte mit seiner rechten Fahrzeugfront auf den Auflieger hinten links. Bei dem Aufprall wurde ein Teil des Fahrzeugdaches abgerissen.