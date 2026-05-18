Fahrbahn gesperrt: 24-Jähriger stößt auf A 5 bei Lahr mit Sattelzug zusammen – und überschlägt sich

Auf der Südfahrbahn der A 5 kurz vor der Anschlussstelle Lahr kam es in der Nacht zum Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A 5. Kurz vor der Anschlussstelle Lahr soll er aus bislang unklarer Ursache dem ordnungsgemäß vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren sein. Er krachte mit seiner rechten Fahrzeugfront auf den Auflieger hinten links. Bei dem Aufprall wurde ein Teil des Fahrzeugdaches abgerissen.

Danach verlor der 24-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und stieß mit der linksseitigen Betonleitwand zusammen. Durch diesen Zusammenstoß überschlug sich der VW und kam kurz darauf entgegen der Fahrtrichtung zwischen dem rechten und dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur medizinischen Beobachtung wurde der 24-Jährige in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er mit dem Schrecken davon.

Die Fahrbahn wurde vollständig gesperrt

Neben Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen.