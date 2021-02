Fahrangebot zum Impfzentrum Briefe an Schramberger Senioren brauchen sechs Tage

Stadt bietet in Briefen Fahrten zum Impfzentrum an

Zurück zu den Briefen, in denen die Stadt Bürgern, die sonst keine Chance hätten, nach Rottweil zu kommen, Fahrten zum Impfzentrum anbietet. Seitens der Stadt sollte es schnell gehen mit dem Versand des Briefes. Da der Beauftragte der Deutschen Post AG, der montags bis donnerstags beim Rathaus die Post gegen 15 Uhr abholt, nach Aussagen des Unternehmens freitags nachmittags das Rathaus nicht aufsucht, weil es geschlossen hat, sei vereinbart, dass eventuelle Briefe bei der Postfiliale in Schramberg abgegeben werden könnten. Ist dort aber der so genannte Konsolidierer, der eine festgelegte Route zwischen mehreren Unternehmen abfährt, bereits gewesen, geht die Post an diesem Tag nicht mehr zum Versand.

An diesem Tag, so Marc Mombauer, von der Pressestelle der Deutschen Post DHL habe die Stadt allerdings die Briefe – im guten Gedanken den Versand zu beschleunigen – in den Zustellstützpunkt nach Sulgen gebracht. Da der Konsolidierer dort seine Arbeit schon beendet gehabt habe, seien sie erst am Montag bearbeitet und zum Briefzentrum in Villingen-Schwenningen weitergeleitet worden. Da dort am Montag vor dem Aufdruck der Frankierung auch noch eine Nachfrage erforderlich gewesen sei, habe sich der Versand um einen weiteren Tag verzögert und der Freistempelaufdruck trage das Dienstagsdatum. Ausgeliefert worden seien die – übrigens mit 80 Cent frankierten Briefe am Mittwoch und Donnerstag und damit fast eine Woche später. Die günstigere Dialogpost hätte nämlich eine noch spätere Zustellung mit sich gebracht.

Schneller wäre es in so einer Situation am Freitagnachmittag nur gegangen, wenn die Stadt selbst Briefmarken aufgeklebt und die Sendungen in einen Spätbriefkasten gegeben hätte – bei einer solchen Anzahl an Briefen aber eher schwierig.