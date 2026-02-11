Fahne hängt verkehrt herum: Das Schramberger Rathaus steht bereits vor der Fasnet Kopf

Noch vor der Schlüsselübergabe sorgt ein Detail für Aufsehen: Die Fahne der Bach-na-Fahrer hängt falsch herum über dem Eingang. Da staunt man nicht schlecht.
Das sieht man auch nicht alle Tage: Noch bevor die Narren zur Schlüsselübergabe am Samstag Richtung Rathaus aufbrechen, scheint dort bereits jetzt schon alles Kopf zu stehen. Die Fahne der Bach-na-Fahrer hängt – man muss zweimal hinschauen – falsch herum aus dem Fenster über dem Haupteingang. Das Rathaus hat also mal wieder alles im Griff, das ist ja nichts Neues – wie es aus Narrenmund zu hören ist.