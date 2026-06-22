Fahne am Schlossberg: Fußballfieber oder „Stolzmonat“?
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Aussicht? Fehlanzeige. Bei der EM im Jahr 2024 hat die Stadt eine Deutschlandfahne am Schlossberg entfernen lassen. Nun ist sie wieder da. Foto:  

Die Deutschlandfahne ist zurück: Auf dem Schramberger Schlossberg wurde erneut eine Flagge angebracht. Was steckt dahinter?

Und da ist sie wieder: Am Aussichtshäuschen auf dem Schlossberg weht erneut eine Deutschlandfahne. Bereits 2024 hatte eine dort angebrachte Flagge für Diskussionen gesorgt. Damals ließ die Stadtverwaltung die Fahne entfernen. Begründet wurde dies zum einen mit einem möglichen Bezug zum „Stolzmonat“, einer Kampagne, die von Kritikern als Reaktion auf den Pride Month verstanden wird und der teilweise Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgesagt werden.

 

Weitere Aktionen?

Zum anderen verwies die Stadt darauf, dass das Anbringen von Flaggen oder anderen Gegenständen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen ohne Genehmigung nicht zulässig sei. Anders als damals sind bislang jedoch keine weiteren entsprechenden Aktionen am Aussichtshäuschen bekannt geworden. Zur EM waren neben der Deutschlandfahne auch „Stolzmonat“-Aufkleber auf dem Mülleimer neben dem Aussichtshäuschen angebracht worden. Diese wurden damals als zusätzlicher Hinweis auf einen möglichen politischen Hintergrund gewertet. Vergleichbare Aufkleber oder andere Begleitaktionen sind in diesem Jahr bislang nicht zu sehen.

 