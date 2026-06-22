Fahne am Schlossberg: Fußballfieber oder „Stolzmonat“?

Die Deutschlandfahne ist zurück: Auf dem Schramberger Schlossberg wurde erneut eine Flagge angebracht. Was steckt dahinter?
Und da ist sie wieder: Am Aussichtshäuschen auf dem Schlossberg weht erneut eine Deutschlandfahne. Bereits 2024 hatte eine dort angebrachte Flagge für Diskussionen gesorgt. Damals ließ die Stadtverwaltung die Fahne entfernen. Begründet wurde dies zum einen mit einem möglichen Bezug zum „Stolzmonat“, einer Kampagne, die von Kritikern als Reaktion auf den Pride Month verstanden wird und der teilweise Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgesagt werden.