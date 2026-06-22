Fahne am Schlossberg: Fußballfieber oder „Stolzmonat“?

Weitere Aktionen?

Zum anderen verwies die Stadt darauf, dass das Anbringen von Flaggen oder anderen Gegenständen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen ohne Genehmigung nicht zulässig sei. Anders als damals sind bislang jedoch keine weiteren entsprechenden Aktionen am Aussichtshäuschen bekannt geworden. Zur EM waren neben der Deutschlandfahne auch „Stolzmonat“-Aufkleber auf dem Mülleimer neben dem Aussichtshäuschen angebracht worden. Diese wurden damals als zusätzlicher Hinweis auf einen möglichen politischen Hintergrund gewertet. Vergleichbare Aufkleber oder andere Begleitaktionen sind in diesem Jahr bislang nicht zu sehen.