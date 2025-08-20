Fahndungserfolg in Kapfenhardt: Polizei nimmt Verdächtigen fest, der Milchautomaten geknackt haben soll

Am frühen Morgen des 1. August hat ein Dieb den Milchautomaten des Leimenäckerhofes in Kapfenhardt geknackt. Jetzt fasste die Polizei einen Tatverdächtigen. Was half bei dem Erfolg?

Nadine und Carsten Göz, Inhaber des Leimenäckerhofes in Kapfenhardt, stellten am Morgen des 1. August entsetzt fest, dass der Milchautomat geknackt wurde. Jetzt haben Beamte des Polizeipostens Bad Liebenzell einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilte Alexander Uhr, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dabei hätten Videoaufnahmen mit auf die Spur des Tatverdächtigen geführt, so Uhr weiter. Das weitere Verfahren sei nun Sache der Staatsanwaltschaft.

Auf Bargeld abgesehen

Der Täter hatte es nicht auf die Milch, sondern auf das Bargeld abgesehen, berichtete Simone Unger, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim. Es fehlte ein Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Das Knacken von Milchautomaten bezeichnete sie als „ungewöhnlich“.

Polizeiarbeit unterstützt

Carsten Göz freute sich im Gespräch mit unserer Redaktion darüber, dass ein Tatverdächtiger gefasst wurde. „Wir haben die Polizeiarbeit unterstützt“, berichtete er.

Automat gibt wieder Wechselgeld zurück

Und noch eine gute Nachricht gibt es. Der Milchautomat ist inzwischen wieder voll funktionsfähig, teilte Carsten Göz unserer Redaktion erfreut mit. Der Automat wurde zunächst notdürftig repariert, berichtete Nadine Göz. Es war also möglich, Milch am Automaten zu kaufen. Allerdings mussten die Kunden passendes Münzgeld oder Wertmünzen aus dem Hofladen haben. Jetzt gibt der Automat auch wieder Wechselgeld heraus. Die Reparatur zog sich hin, da die entsprechende Firma noch die Ersatzteile beschaffen musste.

Bis zu zehn Jahre Haft möglich

Das Aufbrechen eines Automaten ist kein Kavaliersdelikt. Polizeisprecherin Unger verwies auf den Paragrafen 243 des Strafgesetzbuches, der besonders schwere Fälle des Diebstahls zum Thema hat. Der Paragraf sieht in solchen Fällen eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren vor. Demnach liegt unter anderem ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vor, „wenn der Täter eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist“.

Das gilt laut diesem Paragrafen aber nicht, wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht. Laut dem Ratgeberportal über Recht und Gesetz, Anwalt.org, ist nicht eindeutig geregelt, wann eine Sache als geringwertig zu bezeichnen ist. Das ist dem jeweiligen Gericht überlassen. Nach gängiger Rechtssprechung liegt die Grenze bei 50 Euro. Bei einem Betrag im unteren dreistelligen Bereich wie im Fall des Milchautomaten in Kapfenhardt ist folglich die Grenze der Geringfügigkeit überschritten.

Zudem hat sich der Täter gemäß Paragraf 303 des Strafgesetzbuches der Sachbeschädigung schuldig gemacht. Dort heißt es in Absatz eins: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“