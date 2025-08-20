Fahndungserfolg in Kapfenhardt: Polizei nimmt Verdächtigen fest, der Milchautomaten geknackt haben soll

Am frühen Morgen des 1. August hat ein Dieb den Milchautomaten des Leimenäckerhofes in Kapfenhardt geknackt. Jetzt fasste die Polizei einen Tatverdächtigen. Was half bei dem Erfolg?
Nadine und Carsten Göz, Inhaber des Leimenäckerhofes in Kapfenhardt, stellten am Morgen des 1. August entsetzt fest, dass der Milchautomat geknackt wurde. Jetzt haben Beamte des Polizeipostens Bad Liebenzell einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilte Alexander Uhr, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dabei hätten Videoaufnahmen mit auf die Spur des Tatverdächtigen geführt, so Uhr weiter. Das weitere Verfahren sei nun Sache der Staatsanwaltschaft.