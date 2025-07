Polizei findet Tatverdächtige nach Diebstählen am Freiburger Seepark

1 Am Seepark wurden mehrere Rucksäcke gestohlen. Foto: Alexander Blessing Die Polizei hat mehrere Personen nach einer Diebstahlserie in Freiburg vorläufig festgenommen.







Mehrere Diebstähle von Taschen und Rucksäcken wurden der Polizei am Mittwoch, 2. Juli, im Bereich Seepark gemeldet. Die zunächst unbekannten Täter hatten mutmaßlich günstige Gelegenheiten, in denen sich die Geschädigten im oder am Wasser befanden, genutzt, um die Taten zu begehen, teilt die Polizei mit.