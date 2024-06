2 Das Auto hat ein Loch in die Wand des Gebäudes gerissen. Foto: Cools

Nach einem schweren Unfall am Montagabend sucht die Polizei mit Hunden, Drohnen und Hubschrauber nach dem mutmaßlich schwer verletzten Unfallverursacher. Bislang ohne Erfolg.









Der bislang unbekannte Fahrer eines Cupra war mit hoher Geschwindigkeit auf der Stadionstraße von Rottweil herkommend in Richtung Bühlingen unterwegs. Hierbei überholte er zwei Autos. An der Einmündung zur Straße "Unterdorf" fuhr der Mann geradeaus und kam von der Straße ab. Am Bordstein hob das Auto ab, landete kurz mit dem Heck am abfallenden Grundstück und schanzte frontal gegen ein Gebäude.