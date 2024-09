Ein Hubschrauber der Polizei war am Montagabend über Freudenstadt im Einsatz. Die Beamten suchten offenbar systematisch die Innenstadt ab. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was dahinter steckt.

Vom Boden aus beobachtet wirkte es fast, als würde sich der über der Stadt schwebende Hubschrauber nicht von der Stelle bewegen. Doch der Eindruck täuschte. Tatsächlich bewegte sich der Helikopter der Polizei nur sehr langsam, Stück für Stück über den nördlichen Teil der Freudenstädter Innenstadt.

Zuerst suchte die Hubschrauberbesatzung die Umgebung des Champions-Parks ab. Später bewegte sich dann der Hubschrauber Richtung Westen und setzte die Suche in der Umgebung der Karl-von-Hahn Straße fort. Gegen neun Uhr drehte die Maschine schließlich bei.

Doch was steckt hinter diesem Einsatz am Dienstagabend? Eine Sprecherin der Polizei berichtet auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Hubschraubereinsatz Teil einer Fahndungsmaßnahme ist, die derzeit in Freudenstadt läuft.

Das bedeutet: Diesmal sucht die Polizei keine vermisste Person, sondern einen flüchtigen mutmaßlichen Straftäter. Hintergrund ist laut der Sprecherin ein Raubdelikt. Zu den Details will sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings noch nicht äußern.

Allerdings kann die Sprecherin beruhigen: Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen mutmaßlich Täter bestehe nicht.