Drei Tote im Westerwald - Was wir wissen und was nicht

1 Der Verdacht richtet sich gegen einen 61 Jahre alten Mann aus einem Nachbarort. Foto: Thomas Frey/dpa

Die Polizei findet drei Menschen tot in einem Wohnanwesen in Weitefeld im Westerwald. Die Bevölkerung soll achtsam sein.









Link kopiert



Weitefeld - Eine dreiköpfige Familie ist in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Was wir am Tag danach wissen - und was nicht.