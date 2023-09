Weil er in psychischem Ausnahmezustand vor der Polizei geflüchtet ist und ein Polizeiauto gerammt hat, wurde ein 50-Jähriger mit einem Polizei-Großaufgebot im Raum Wolfach gesucht . Seine Flucht endete spektakulär an einem Steilhang.

Ein lauter Knall, viele Äpfel und ein demolierter Polizeiwagen: Dieses Bild bot sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Wolfacher Bahnhofstraße. Die Insassen des Polizeiwagens wurden bei dem Aufprall verletzt, der Verursacher flüchtete. Über der ganzen Szenerie kreiste ein Polizeihubschrauber.

Mit großer Wucht rückwärts gegen das Fahrzeug

Die Vorgeschichte des Vorfalls begann aber etwa eine Stunde zuvor, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag erklärte. Eine Zeugin hatte sich über den Notruf gemeldet, weil sich ein etwa 50-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und offensichtlich medizinische Hilfe brauchte. „Bevor die Kollegen aber tätig werden konnten, entwendete der Mann einen kleinen Geländewagen und flüchtete“, heißt es aus der Pressestelle.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Geländewagen. Gegen 9.30 Uhr startete der Mann damit seine Flucht vor den Beamten. Etwa eine Stunde später erblickte eine Streife das Fahrzeug in der Wolfacher Bahnhofstraße und wollte es kurz vor dem Stadttor stoppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlangsamte der Gesuchte sein Fahrzeug, um im Anschluss mit großer Wucht rückwärts gegen den dahinter befindlichen Streifenwagen zu fahren, heißt es von der Polizei weiter.

Durch das Manöver wurden beide Insassen des Streifenwagens verletzt, heißt es weiter. Nicht mehr fahrtauglich konnten die Beamtin und der Beamte die Verfolgung des Flüchtigen nicht mehr fortsetzen. Die beiden Polizisten konnten die Klinik aber mittlerweile wieder verlassen. Sie waren danach jedoch nicht mehr fähig, ihren Dienst fortzusetzen. In enger Zusammenarbeit mit benachbarten Revieren wurde umgehend die Fahndung nach dem Mann und dem entwendeten Fahrzeug aufgenommen. Dazu waren auch ein Polizeihubschrauber und Hundeführer im Einsatz.

Gegen 12.30 Uhr fand die Fahndung ein jähes Ende – und zwar in einem Oberwolfacher Waldgebiet südöstlich des Tiefenbachs. Dort wurde das Fahrzeug gesichtet. Über Holzrückwege befuhr der Mann das Waldgebiet und setzte seine Fahrt auch nach dem Ende vorhandener Wege fort, bis eine extreme Steillage die Fahrt schließlich beendete.

Fahrt endet schließlich in einem Waldgebiet

Der 50-Jährige setzte seine Flucht zunächst zu Fuß fort, die Polizeihundeführer und auch die Besatzung des Hubschraubers hatten ihn in der Zwischenzeit aber bereits lokalisiert. Die Verhaftung verlief widerstandslos, so der Polizeisprecher. Der 50-Jährige wurde in medizinische Betreuung übergeben. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die Bergung des Fahrzeugs gestalte sich aber schwierig, hieß es von der Polizei am Donnerstagnachmittag. „Die Flucht endete in einem absoluten Waldgebiet, da führt kein Weg hin“, so der Polizeisprecher. Das Polizeiauto, das der 50-Jährige am Morgen in Wolfach gerammt hatte, musste abgeschleppt werden, über die Höhe des Schaden könne er jedoch noch keine Angaben machen, so der Sprecher.

Die weiteren Ermittlungen hat nun der Verkehrsdienst Offenburg aufgenommen.

Einsatzkräfte

An der Suche nach dem geflüchteten 50-Jährigen waren in der Folge neben dem Polizeipräsidium Offenburg auch die benachbarten Präsidien Konstanz, Pforzheim und Freiburg beteiligt. Auch die Bundespolizei hatte die Suche unterstützt. Zudem waren ein Hubschrauber sowie die Hundeführer im Einsatz.