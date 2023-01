1 Der Mann bedrohte die Familie mit einer Waffe. (Symbolbild) Foto: imago/blickwinkel/imago stock&people

In Obersontheim greift ein Unbekannter eine Familie an. Der verwirrte Mann zückt sogar eine Pistole. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.















Link kopiert

Schreckmomente für eine Familie in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall): Am Samstagnachmittag ging ein verwirrter Mann diese gegen 15.40 Uhr am Friedhofsweg an. Der Unbekannte zückte plötzlich eine Pistole, wie die Polizei berichtet.

Der Mann bedrohte zunächst den Vater, bevor er der Mutter die Waffe direkt ins Gesicht hielt. Der Sohn stand die ganze Zeit daneben. Eine Passantin entriss dem Mann schließlich die Waffe, die sich später als Spielpistole herausstellte. Da dies zunächst unklar war, fahndete die Polizei mit Streifen und einem Hubschrauber nach dem Unbekannten.

So sieht der Täter aus

Der Gesuchte ist etwa 19 bis 25 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine Mütze, schwarze oder blaue Jeans sowie eine beige Jacke. Er hat mehrere Piercings im Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden