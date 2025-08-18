Fahndung erfolgreich: Missbrauchsfall Rust: Verdächtiger wird bald ausgeliefert

Der Mann, der eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht haben soll, wird nach seiner Verhaftung in Rumänien laut Gericht deutschen Ermittlern übergeben - binnen 10 Tagen.
Oradea - Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines kleinen Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden wird der in Rumänien verhaftete Tatverdächtige demnächst den deutschen Behörden übergeben. Die Auslieferung müsse binnen zehn Tagen umgesetzt werden, entschied das Appellationsgericht im nordwestrumänischen Oradea, wie eine Sprecherin des Gerichts der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte.