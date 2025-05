Tag der offenen Tür in Schwenningen Das wird bei der Feuerwehr geboten

Gut gerüstet für die beiden Tage der offenen Tür am kommenden Wochenende ist die Schwenninger Feuerwehrabteilung, die am Samstag, 10. Mai, ab 11 Uhr und am Sonntag, 11. Mai, ab 10 Uhr am Gerätehaus in der Oberdorfstraße 58 veranstaltet werden.