1 Eine Videoüberwachung in der Villinger Färberstraße gibt es nur zur Fasnet. Foto: Marc Eich

An manchen Ecken ist die Villinger Färberstraße ein heißes Pflaster. Doch offensichtlich nicht heiß genug, um die Videoüberwachung nicht nur an der Fastnacht, sondern das ganze Jahr über laufen zu lassen.









Pinkeln vor diverse Hauswände, das Einschlagen von Fenstern, Herumkrakeelen in den frühen Morgenstunden oder Zertrümmern von Flaschen: Was Innenstadt-Bewohner, vor allem in der Villinger Kneipenmeile an bestimmten Ecken erleben oder besser regelmäßig erleiden, ist schon lange ein Aufreger. „Die Situation ist für alle ein Ärgernis“, wie es Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt formuliert. Doch trotz der deutlich gestiegenen Anzeigen und Beschwerden habe die Stadt rechtlich keine Handhabe, permanente Videoüberwachung über das Jahr anzuordnen. Immer wieder, ergänzt Falke, werde die Forderung laut.