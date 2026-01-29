Baumfällung in Sulz: Alte Linde wirft Grundsatzfrage auf

Kommt eine Baumschutzverordnung für Sulz? Eine solche fordert zumindest AfD-Stadtrat Stefan Link. Auslöser ist die alte Linde in Glatt: Sie soll gefällt werden.
„Wenn es keine Bäume mehr gibt, will man dort nicht mehr verweilen“, befindet Stadtrat Stefan Link (AfD) am Ende der Gemeinderatssitzung. Denn diese seien nicht nur für das Stadtbild, sondern auch fürs Klima wichtig. Und fragt in die Runde, welcher seiner Ratskollegen einen Antrag auf eine Baumschutzverordnung mitunterstützen wolle. Seiner Ansicht nach dürfe nicht eine einzelne Person – im Sulzer Gebiet Förster Karlheinz Mertes – über die Fällung von Bäumen entscheiden.