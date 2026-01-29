Baumfällung in Sulz: Alte Linde wirft Grundsatzfrage auf

Kommt eine Baumschutzverordnung für Sulz? Eine solche fordert zumindest AfD-Stadtrat Stefan Link. Auslöser ist die alte Linde in Glatt: Sie soll gefällt werden.

„Wenn es keine Bäume mehr gibt, will man dort nicht mehr verweilen“, befindet Stadtrat Stefan Link (AfD) am Ende der Gemeinderatssitzung. Denn diese seien nicht nur für das Stadtbild, sondern auch fürs Klima wichtig. Und fragt in die Runde, welcher seiner Ratskollegen einen Antrag auf eine Baumschutzverordnung mitunterstützen wolle. Seiner Ansicht nach dürfe nicht eine einzelne Person – im Sulzer Gebiet Förster Karlheinz Mertes – über die Fällung von Bäumen entscheiden.

Eine Baumschutzverordnung verbietet es, geschützte Bäume zu entfernen, schreibt der Nabu auf seiner Webseite. Dabei sei der der Schutz abhängig von einem gewissen Stammumfang – meist ab 80 Zentimetern Umfang in einer Höhe von einem Meter.

Tote Wurzeln

Alle Verordnungen sehen hingegen Ausnahmegenehmigungen, etwa bei der Beseitigung kranker Bäume, vor. „Wenn ein Baum ‚fällig‘ ist, wenn er eine Gefahr darstellt, muss er abgesägt werden“, macht Manfred Stocker (SPD/GAL) seine Position klar, nachdem Link die „altehrwürdige“ Linde in Glatt bei der Minigolfanlage erwähnt hatte, die nach einem herabstürzenden Ast als Sicherheitsrisiko eingestuft worden war.

„Förster Mertes hat ein enormes Fachwissen“, hält Bürgermeister Jens Keucher den Äußerungen Stefan Links entgegen. Das habe man erst kürzlich bei der Eschen-Allee auf Kastell gesehen. Die dortigen Bäume seien alle von einem Pilz befallen gewesen, der die Wurzeln verfaulen lässt. „Die stürzen dann mir nichts, dir nichts um“, verdeutlicht er die Gefahr.

„Noch nichts entschieden“

Auch die gefällte Linde an der Waldhornbrücke hätte einen weitgehend hohlen Stamm gehabt. „Für mich steht die Sicherheit der Bürger an höchster Stelle“, betont Keucher. Auch habe er nicht den Eindruck, dass die Verwaltung, die Ortschaftsräte oder der Gemeinderat leichtfertig Bäume entfernten.

Bei der alten Linde in Glatt gebe es darüber hinaus noch eine Vor-Ort-Begehung mit Experten des Landratsamts. „Es ist noch nichts entschieden“, kommt Keucher auf die aktuelle Sachlage zu sprechen. Ein Gutachten über das Naturdenkmal soll zeigen, inwieweit der Baum als Rückzugsort für zahlreiche Lebewesen erhalten werden kann.

InPark: 80 neue Bäume

Allerdings müsse auch sichergestellt werden, dass von dem Baum keine Gefahr mehr ausgehe. „Alles in der Natur ist vergänglich, auch ein 450-jähriger Baum“, gibt der Bürgermeister jedoch zu bedenken.

Und will auch die vielen Neupflanzungen nicht unter den Tisch gefallen wissen. So seien für die gefällte Linde im neuen Kreisverkehr in Richtung Oberndorf drei Stieleichen gesetzt worden. Im InPark A81 sollen es sogar 80 neue Bäume werden. „So viele sind nicht gefällt worden“, hebt Keucher hervor.

Da niemand aus dem Gremium den Vorschlag unterstützt – schon in der vorherigen Amtsperiode wurde eine Baumschutzverordnung abgelehnt – bleibt alles beim Alten.