Fällt der Socken-Weltrekord?: Auch in Schwenningen wird fleißig gestrickt

Ist das zu schaffen? Im Rahmen eines Weltrekordversuches sollen bis März 2027 mindestens 36.000 selbstgestrickte Socken zusammenkommen. Eine der Sammelstellen ist in Schwenningen.

Ein ehrgeiziges Ziel haben sich die Organisatorinnen des Sockenweltrekords gesetzt: Da die bisherige Rekordmarke laut Guinness Buch bei 35.500 innerhalb eines Jahres liegt, peilen sie die Gesamtzahl von mindestens 36.000 selbstgestrickter Socken an von März 2026 bis März 2027. Anstricken war kürzlich beim Swiss Yarn Festival.

Das Organisationsteam besteht unter anderem aus den Bestsellerautorinnen Susanne Oswald (gebürtige Freiburgerin) und Veronika Hug (Appenweier), die beide eine ganze Reihe beliebter Bücher geschrieben haben. Da lag es also nahe, auch das neueste Vorhaben in Buchform zu veröffentlichen unter dem Titel „Auf die Socken, fertig, Weltrekord!“ – derzeit auf Platz vier der Spiegel-Bestseller-Kategorie Ratgeber Hobby und Kreativität. Sie haben noch andere ins Boot geholt, die das Projekt ebenfalls bekannt machen. Denn, so Veronika Hug, allein sei das nicht zu schaffen. „Die Community steht hinter uns.“ Mit dabei ist auch Rosemarie Müller von der gleichnamigen Wollstube, In der Muslen, in Schwenningen. Die Idee des Projekts hat sie gleich begeistert. Auch der Großhändler, über den sie ihre Ware beziehe, unterstütze die Aktion.

Die Community

Das Geschäft Müllers Wollstube ist bereits seit 1983 in der Muslen ansässig. Den Zugang zu Handarbeit erhielt Rosemarie Müller über Mutter und Großmutter. „Mit sechs Jahren bin ich angefangen zu stricken. Wir haben nicht viel Spielzeug gehabt, und das Material für Handarbeit war immer da“, erinnert sie sich. Bis heute ist sie dabei geblieben – es wurde zum Broterwerb. Während der Geschäftszeiten sind die Stricknadeln nicht weit. Socken, Schals, Pullover und Tücher stellt sie fertig, zum Teil als Modelle – zur Nachahmung empfohlen oder direkt zum Kauf. Das Interesse an Handarbeiten ist mal groß, mal weniger ausgeprägt. Socken stricken viele ihrer Kundinnen. Aktuell ist Stricken auch bei Jüngeren wieder „in“. Das Handwerk brächten die sich beispielsweise über Youtube-Videos bei beziehungsweise fänden so ihre Ideen.

In der Bibliothek und auf Kreuzfahrten

Mittlerweile gibt es Angebote wie „Kino und Stricken“, Strickcafés und sogar Flussreisen beziehungsweise Kreuzfahren unter dem Motto „Stricken und Meer“. „Es geht oft um Gemeinschaft“, sagt Rosemarie Müller. Weil’s Spaß macht beteiligt sie sich am Sticktreff in der Schwenninger Stadtbibliothek. „Da kommen immer zwischen 15 und 25 Personen.“ Der Stricktreff in der Stadtbibliothek findet einmal im Monat mittwochs statt. Dort beteiligt man sich auch mal an sozialen Projekten.

Jeweils im Herbst gibt es in der Wollstube Müller außerdem das Material für die Aktion „Ein Schal fürs Leben“ des Magazins Brigitte. Ein Teil der Einnahmen daraus geht an die Organisation „Save the children“.

Die im Rahmen des aktuellen Weltrekordversuchs entstehenden selbstgestrickten Socken sind für obdachlose Menschen bestimmt. Eine der Sammelstellen ist Müllers Wollstube in Schwenningen. „Die Socken sollten mindestens Größe 40 haben, weil viele Männer unter den Obdachlosen sind. Außerdem sollten jedes Paar mit einem Faden oder ähnliches zusammengehalten werden“, erläutert Rosemarie Müller. Auch sie ist jetzt gespannt, wie viele sich beteiligen, um den bisherigen Rekord zu knacken.

Der Socken-Weltrekord

Anstricken

und damit Auftakt für die Aktion Socken-Weltrekord war im März 2026 beim Swiss Yarn Festival – das ist dann ebenfalls der Schlusstermin in 2027. Mit der Aktion möchte man für das Thema Obdachlosigkeit eine größere Öffentlichkeit verschaffen. Zielmarke sind mindestens 36.000 selbstgestrickte Socken – mindestens Größe 40, gerne größer. Oft wird Schuhgröße 43 benötig. Diese sollen an eine fünf Kilometer lange Wäscheleine aufgehängt und an Kältebusse, Hilfsbusse und stationäre Hilfsstellen in Deutschland und entsprechende Einrichtungen in der Schweiz gespendet werden. Detaillierte Infos im Internet unter www.sockenweltrekord.com. Dort sind außerdem Sammelstellen aufgeführt.

Stricktreff in VS

Der nächste Stricktreff in der Stadtbibliothek am Standort Schwenningen ist am Mittwoch, 29. April, von 14 bis 16.30 Uhr.