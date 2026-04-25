Fällt der Socken-Weltrekord?: Auch in Schwenningen wird fleißig gestrickt

Ist das zu schaffen? Im Rahmen eines Weltrekordversuches sollen bis März 2027 mindestens 36.000 selbstgestrickte Socken zusammenkommen. Eine der Sammelstellen ist in Schwenningen.
Ein ehrgeiziges Ziel haben sich die Organisatorinnen des Sockenweltrekords gesetzt: Da die bisherige Rekordmarke laut Guinness Buch bei 35.500 innerhalb eines Jahres liegt, peilen sie die Gesamtzahl von mindestens 36.000 selbstgestrickter Socken an von März 2026 bis März 2027. Anstricken war kürzlich beim Swiss Yarn Festival.