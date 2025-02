Mindestens ein Fall seit September K.o.-Tropfen-Gefahr besteht auch im Kreis Calw – so kann man sich schützen

Allein in den vergangenen drei Monaten verzeichnete das Polizeipräsidium Pforzheim vier Vorfälle mit K.o.-Tropfen – einen davon in Calw. Wir erklären, wie Betroffene merken können, dass etwas nicht stimmt und was dann zu tun ist.