Fällaktion auf Seelbacher Klosterplatz: Kastanie war nicht mehr zu retten

1 Die Stamm der erkrankten Kastanie war hohl. Foto: Baublies

Mitarbeiter des Seelbacher Bauhofs haben am Mittwochvormittag auf dem Klosterplatz eine Kastanie gefällt. Der Baum war krank und deshalb nicht mehr standsicher.









Bauamtsleiter Simon Grimm hatte dem Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend mitgeteilt, dass die Kastanie gefällt werden muss. Die Arbeit war für das Bauhofteam am Mittwoch dann Routine, der Baum war schnell entfernt. Der Blick ins Innere des gefällten Stammes bestätigte dann, dass die Kastanie nicht mehr zu retten gewesen war – sie war innen hohl.