Fällaktion am Lahrer Altvater

Die Bäume am Altvater sind von Pilz befallen. Bis Donnerstag werden sie gefällt.









Vier städtische Waldarbeiter rückten am Montag oberhalb des Krankenhauses an, um neben der Altvaterstraße bis hinauf zum Waldparkplatz Bäume zu fällen. Rund 40 Buchen müssen weichen, darunter auch welche, die bis zu 80 Jahre alt und 30 Meter hoch sind.

Menschen sollen geschützt werden

Doch es geht gar nicht anders, wie Matthias Neumaier im Gespräch mit unserer Redaktion verdeutlichte. Der Revierleiter des Lahrer Stadtwalds zeigte den Pilzbefall an den Stämmen. Sie müssten entfernt werden, damit die Menschen auf dem dortigen Waldweg vor herabfallenden Ästen sicher seien. Auch die Kita unterhalb des Wegs müsse geschützt werden. Die Trockenheit der vergangenen Jahre habe den Buchen so stark zugesetzt, dass man nun keine andere Wahl habe, als sie zu fällen, so Neumaier.

Pro Baum nur wenige Minuten

Die Waldarbeiter brauchen nur wenige Minuten, um selbst Bäume mit dicken Stämmen umzulegen. Dafür wird der Waldweg zeitweise gesperrt. Gearbeitet wird dabei jeweils von 7 bis 16 Uhr. Da zahlreiche meist große Bäume entfernt werden müssen, sollen die Arbeiten bis Donnerstag dauern. Autofahrer in der Altvaterstraße und Klostenstraße müssten mit Behinderungen rechnen, so die Stadt.