Warum die Frau die Nacht in der Kirche verbrachte, ist bislang nicht klar.

Zu einer kuriosen Sachbeschädigung ist es in der Nacht auf Dienstag in der St. Nikolaus Kirche in Furtwangen gekommen.









Eine bislang unbekannte junge Frau ließ sich am Montagabend in der Kirche einschließen und verbrachte mehrere Stunden darin. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete sie mehrere Kerzen in der Kirche an und verteilte diese auf den Bänken.