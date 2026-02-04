Fackelwanderung in Bad Imnau: Romantische Stimmung bei Vollmond

Über 60 warm eingepackte Teilnehmer pilgerten in Bad Imnau mit ihren Fackeln am Vorabend von Mariä Lichtmess zur Binder-Madonna.
Wie alle Lichtmess-Pilgermärsche zuvor, hatte die Imnauer Tourismus AG die Fackelwanderung zur Binder-Madonna organisiert. Sie fand bei leichten Plusgraden statt. Neben etlichen Einheimischen und Bürgern aus den Haigerlocher Stadtteilen nahmen auch viele Auswärtige an dem Fackellauf teil. Sie kamen aus Herrenberg, Hechingen, Balingen, Rangendingen, Eutingen, Starzach, Horber Ortsteilen, Empfingen oder Hirrlingen.