Fackelumzug und Hörnerball in Hornberg: So haben die Narren mit Gästen ihren Geburtstag gefeiert

Beim Fackelumzug und dem anschließenden Hörnerball herrschte in Hornberg Feieratmosphäre. Gerne folgten die Gäste aus Nah und Ferne dem Aufruf, die „Fasnet im Herzen“ zu tragen und der Lebensfreude zu huldigen. Kurz vor Mitternacht stieg das Stimmungsbarometer noch einmal an.

Traditionell läutet der Fackelumzug mit anschließendem Hörnerball die heiße Phase der Hornberger Ortsfasnet ein. Anlässlich des 75. jährigen Bestehens der Narrenzunft Hornberg kamen viele Gastzünfte zum Gratulieren und verstärkten den farbenprächtigen Fackelumzug. Rund eine Stunde lang zogen 25 Gruppen durch die Innenstadt in Richtung Stadthalle. Gekommen war unter anderem die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft aus der Schweiz, mit denen die Hornberger Narren seit einem halben Jahrhundert freundschaftlich verbunden sind. Doch auch aus Oberndorf, Radolfzell und Oberachern, Kaiserstuhl und der Nachbarschaft aus Triberg gratulierten Zünfte und Gruppen. Lodernde Fackeln, Musik und Fasnetssprüche sorgten für eine tolle Stimmung bei der großen Zuschauerschar am Umzugsweg.

Spektakulär war der Einzug von Hofschlurfe, Narrenrat und einem wahren Meer von Hörnern und Brunnenhansel in die Stadthalle. Darunter gemischt hatten sich auch die geheimnisumwobenen Dominos, die die Hornberger wieder als offizielles Häs der Zunft integriert haben. Begeistert empfangen wurden die Geburtstagskinder von den Feiernden in der proppenvollen Stadthalle. Am Eingang hatten sich zuvor lange Warteschlangen gebildet, die Einlass begehrten.

Lesen Sie auch

Zunftmeister Antonio D’Ambrosio und Vize-Zunftmeisterin Carmen Blum hießen die große Narrenschar aus Nah und Fern mit gereimten Worten willkommen. Gerne folgten die Gäste dem Aufruf, die „Fasnet im Herzen“ zu tragen und der Lebensfreude zu huldigen. Einer gemeinsamen Schunkelrunde zum Aufwärmen folgte ein Abend, der den Hornberger Narren noch lange in Erinnerung bleiben wird. In der Halle begeisterten Showtänze wie von den „Chicken Witches“ und der Narrenzunft Oberndorf 1998 die Gäste. Die Guggemusiken „Riäd-Schlurgi“ aus Ottenheim und „Sondbachschlorbe Guggis Vimbi“ brachten den Saal zum Brodeln.

Kurz vor Mitternacht ließ die Buchenbronner Hexenmusik das ohnehin schon hohe Stimmungsbarometer weiter ansteigen. Die gut vorgewärmten Narren feierten anschließend mit DJ „Double D“ weiter bis tief in die Nacht.

Hoch her ging es auch an der Bar und in den legendären Katakomben im Keller der Stadthalle. Für Speis und Trank war reichlich gesorgt, die Bewirtungsmannschaften bestens organisiert.

75 Jahre

Die 1950 wieder gegründete Narrenzunft Hornberg feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Der Fackelumzug und Hörnerball in der Hornberger Holzwurmhalle ist immer einer der Höhepunkte der Hornberger Fasnet.