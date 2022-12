2 Zuerst wurden lange Originalfackeln am Biwakfeuer in Altensteig angezündet. Foto: Köncke

Am Heiligen Abend brennen in Altensteig, Altensteigdorf und Berneck sechs bis acht Meter hohe Holzstöße – und Handfackeln tauchen die Landschaft in ein wogendes Lichtermeer.















Altensteig - Der historische Brauch hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil. Nach zweijähriger Zwangspause hatten sich diesmal besonders viele Zuschauer aufgemacht, um das faszinierende Schauspiel live mitzuerleben.

Und das Wetter spielte mit. Am Vortag hatte es noch kräftig geregnet und die Fackler schauten mit Sorge in den Himmel, ob der fachmännisch aufgeschichtete, weit sichtbare Holzstoß überhaupt lichterloh brennen würde. 24 Stunden später sah es anders aus. Der Regen hatte aufgehört, Sonnenstrahlen durchbrachen zeitweise die Wolkendecke, es herrschte absolute Windstille und die Temperaturen lagen etliche Grade über Null. Ideale Voraussetzungen für das große Feuer.

Um 18 Uhr kommt der Moment des Handelns

In der Kernstadt hatten sich Menschentrauben am späten Nachmittag auf schmalen Wegen Richtung Helles- und Schlossberg aufgemacht oder ihr Fahrzeug an den Zufahrtsstraßen im Turmfeld geparkt. Mit dem ersten Glockenschlag der evangelischen und katholischen Kirche war für die "Tannenbergler" und die "Tälemer" um 18 Uhr der Moment des Handelns gekommen. Ein Bündel ausgelegter Holzwolle wurde mit Sprit übergossen und angezündet. Die Spur führte direkt zum Holzstoß. Minuten später stand er in hellen Flammen.

In Berneck war der Marktplatz Treffpunkt

Inzwischen hatten Zuschauer ihre mitgebrachten Wachshölzer angesteckt und verwandelten die Berghöhen in leuchtende und flackernde Punkte. Traditionell stellten sich die aktiven Fackler am Berghang in bestimmten Abständen neben- und hintereinander auf und schwenken ihre selbstgebastelten Stangen. Punsch und Glühwein wärmten den Magen und das Herz.

In Berneck war am Heiligen Abend der Marktplatz zentraler Treffpunkt. Der heimische Männerchor sang Weihnachtslieder und Prädikant Scheel sandte einen geistlichen Impuls aus. Danach machten sich alle auf den Weg zum Thann am Bernecker See und schauten zu, wie Fackler einen Holzstoß in Brand setzen. Zum Aufwärmen wurden heiße Getränke serviert.

Zustrom in Altensteigdorf war gewaltig

Der Zustrom an Schaulustigen, die sich in Altensteigdorf das Spektakel auf der Wiese neben dem Kirchenweg nicht entgehen lassen wollten, war gewaltig. Ablesen konnte man das auch an den parkenden Autos in der Dorfer Straße. Der Ablauf ist genau festgelegt. Punkt 19 Uhr wurden lange Originalfackeln am Biwakfeuer entzündet. Eine Hälfte der 14 Dorfer Fackler lief links, die andere Hälfte rechts um den sechs Meter hohen Holzturm. Als sie sich begegneten, wurden die brennenden Stangen an den Holzstoß gehalten, ein Männerquintett mit Stadtrat Berti Großmann und dem früheren Altensteiger Stadtmusikdirektor Josef Stritt spielte "Alle Jahre wieder" und andere fröhliche und besinnliche Weisen. In Walddorf steckten Jugendliche nach dem Ende des Gottesdienstes in der Johanneskirche auf einer Wiese unterhalb des Sportplatzes einen Scheiterhaufen aus Tannenholz in Brand. Auch dazu hatten sich Zaungäste mit Handfackeln eingefunden.