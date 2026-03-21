Fachvortrag in Grenzach-Wyhlen: Weil Wohnrecht nicht gleich Nießbrauch ist

Mit ihrem jüngsten Vortragsangebot hatte die CDU-Senioren-Union einen Nerv getroffen. Mehr als 50 Besucher wollten sich den Vortrag von Björn Tesche, Fachanwalt für Erbrecht, anhören.
Der Saal des Gasthauses „Drei König“ konnte die Zahl der Gäste kaum fassen. Zusammenrücken war angesagt. Das Thema „Übergabe von Immobilien zu Lebzeiten“, das die Senioren-Union unter Vorsitz von Robert Knittel ins Programm genommen hatte, bewegt offensichtlich viele Menschen, wie am Ende des Vortrags aus zahlreichen Wortmeldungen hervorging.