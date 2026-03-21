Fachvortrag in Grenzach-Wyhlen: Weil Wohnrecht nicht gleich Nießbrauch ist

Mit ihrem jüngsten Vortragsangebot hatte die CDU-Senioren-Union einen Nerv getroffen. Mehr als 50 Besucher wollten sich den Vortrag von Björn Tesche, Fachanwalt für Erbrecht, anhören.

Der Saal des Gasthauses „Drei König“ konnte die Zahl der Gäste kaum fassen. Zusammenrücken war angesagt. Das Thema „Übergabe von Immobilien zu Lebzeiten“, das die Senioren-Union unter Vorsitz von Robert Knittel ins Programm genommen hatte, bewegt offensichtlich viele Menschen, wie am Ende des Vortrags aus zahlreichen Wortmeldungen hervorging.

So berichtete Björn Tesche von den Möglichkeiten und Auswirkungen, die bei einer Immobilienübergabe auftreten können.

Vermögen übergeben, aber die Kontrolle behalten

Gründe für eine vorzeitige Vermögungsübertragung gebe es viele: Vermögensaufbauhilfe für Kinder, Vermeidung von Erbstreitigkeiten, Verkleinerung von Pflichtteilsansprüchen, steuerliche Entlastung und vieles mehr.

Wer Vermögen übergeben und gleichzeitig die Kontrolle behalten wolle, sollte sich mit der Situation gut auseinandersetzen und sich vom Fachanwalt beraten lassen, sagte der Experte. Die kostenlose Übertragung, der Verkauf, der Verkauf und die Rückmiete, der Nießbrauch oder das Wohnrecht – die Palette der Möglichkeiten sei groß.

Auch an das Drumherum und die Folgen denken

Das oft gewählte Nießbrauchrecht, wie auch das Wohnrecht, sollten gut überlegt werden. Wohnrecht heißt: Man darf in der entsprechenden Immobilie wohnen (bleiben, aber wenn man zum Beispiel in ein Heim ziehe, habe man keinen wirtschaftlichen Vorteil mehr. Beim Nießbrauch könne die Immobilie auch vermietet und die Einnahmen könnten für die Deckung der Heimkosten verwendet werden. Nießbrauch heißt: Der Eigentümer überträgt die Nutzung an den Nießbraucher. Dieser habe das Recht zur umfassenden Nutzung des belasteten Gegenstands, er werde also wirtschaftlicher Eigentümer, referierte Tesche.

Beim Nießbrauch sei der Eigentümer für größere Reparaturen ( etwa die Heizung) zuständig, der Nießbraucher hingegen für ständig wiederkehrende Kosten, also etwa Grundsteuer, Gebäudeversicherung oder Erhaltungsaufwendungen. Auch müsse geregelt werden, wer eine eventuelle noch bestehende Grundschuld bedient.

Bei Schenkungen werde ein Rückforderungsrecht ermöglicht, sagte der Jurist. Unter anderem sei eine Rückforderung möglich bei Verarmung, bei grobem Undank, bei Privatinsolvenz oder bei Tod des Beschenkten. Dabei müssten aber auch die steuerlichen Konsequenzen in die Überlegung mit einbezogen werden.

Getilgte Grundschuld besser löschen lassen

Bei Nießbrauch empfiehlt es sich Tesche zufolge, dass dieser erstrangig im Grundbuch eingetragen werde, um zu verhindern, dass bei Kündigung der Grundschuld der Nießbrauch ende. Sinnvoll sei es, eine getilgte Grundschuld löschen zu lassen. Auch der Rückforderungsanspruch sollte grundbuchamtlich eingetragen werden. Auch auf die jeweils steuerlichen Auswirkungen und die steuerlichen Freibeträge im Erbfall ging Rechtsanwalt Tesche ebenfalls ein.

Es wurde an diesem Abend deutlich, wie viele Fallstricke es gibt und dass man sich mit dem Thema gründlich auseinandersetzen sollte, bevor man sich für eine Möglichkeit entscheidet. Schon während des Vortrages wurde zahlreiche Fragen beantwortet, und auch im Anschluss nahm sich der Fachanwalt Zeit, um auf die Fragen des Publikums einzugehen.