Fachtagung in Goslar: Zwei Punkte für Handy am Steuer gefordert

Das Risiko werde nach wie vor unterschätzt, sagen Experten. Auch zu anderen Verkehrsthemen wie den Führerscheinkosten oder Alkohol auf dem Fahrrad gaben sie bei einer Fachtagung Empfehlungen ab.
Goslar - Wer beim Autofahren das Handy in die Hand nimmt, sollte zwei Punkte im Fahreignungsregister bekommen. Das zumindest fordern Fachleute, die darüber beim Verkehrsgerichtstag in Goslar gesprochen haben. Zum Ende der Fachtagung wurden Empfehlungen zu verschiedenen Verkehrsthemen abgegeben. Demnach soll zudem das Bußgeld für Handy-Vergehen auf mindestens 250 statt 100 Euro angehoben werden.