Verbale Kommunikation wird als selbstverständlich angesehen. Doch: Wer nicht sprechen kann, ist isoliert. In Hechingen findet nun ein Fachtag zur Unterstützten Kommunikation statt.
Einen Kaffee beim Bäcker bestellen oder die Frage nach der nächstgelegenen Toilette: Es sind die einfachen Dinge, die Menschen, die nicht per Lautsprache kommunizieren können, jeden Tag vor große Herausforderungen stellen. „Menschen mit einer solchen Beeinträchtigung können ihre Grundbedürfnisse nicht ausdrücken, sind stets auf fremde Hilfe angewiesen“, schildert Ulrike Kapala, Vorsitzende des Hechinger Inklusionsvereins Downtown diese „beklemmende Situation“.