Fachtag für städtische Kitas in Albstadt: „Selbstaktiv statt fremdbestimmt“ setzt Impulse für kindzentrierte Pädagogik.

Der Fachtag für rund 170 Fachkräfte aus den städtischen Kindertagesstätten ging unter dem Motto „Selbstaktiv statt fremdbestimmt“ über die Bühne. Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielfältige Möglichkeiten, sich mit dem Thema kindzentrierte Pädagogik auseinanderzusetzen.

Die Begrüßung erfolgte durch Amtsleiter Markus Münch und Sachgebietsleitung Nadine Conzelmann. Sie betonten die Bedeutung einer kindzentrierten Pädagogik für die Entwicklung der Kinder und hoben die Wichtigkeit des Austauschs zwischen Fachkräften hervor.

Im Anschluss hielt Referentin Gmelin einen Impulsvortrag zu zentralen Themen wie Partizipation, Adultismus, Aufsichtspflicht sowie die Bedeutung, Kinder als Experten für sich selbst zu sehen. Die Fachkräfte tauschten sich danach im Plenum zu den Fragestellungen des Vortrags aus.

Selbstbestimmung und Eigeninitiative

Den Nachmittag eröffnete ein Kurzfilm, der die Bedeutung der Selbstbestimmung und Eigeninitiative bei Kindern unterstrich und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Nachdenken anregte. In Workshops arbeiteten die Fachkräfte dann anschließend in unterschiedlichen Gruppen aktiv an der Entwicklung kindzentrierter Leitgedanken für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Albstadt mit.

Der Tag unterstrich die Bedeutung der kindzentrierten Pädagogik und bestärkte die Fachkräfte, den Kindern mehr Mitbestimmung und Selbstständigkeit zu ermöglichen. Die zahlreichen Impulse sollen nun in den nächsten Monaten in den Kitas umgesetzt und weiterentwickelt werden.