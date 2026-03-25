Fachkräftemangel: Verwaiste Theken - Fleischverkäufer werden knapp

Der Personalmangel an Fleischtheken spitzt sich zu. Wie gehen Supermärkte und Metzgereien damit um - und wie wichtig sind die Bedientheken im Jahr 2026 noch?
Köln - Sie schneiden Fleisch, beraten Kunden und werden händeringend gesucht: In keiner Berufsgruppe ist die Fachkräftelücke zuletzt so stark gewachsen wie bei Fleischfachverkäufern. Das zeigt eine Analyse des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Im Jahr 2025 konnten im Schnitt 4.665 Stellen nicht mit qualifizierten Bewerbern besetzt werden - gut 40 Prozent mehr als im Vorjahr. "So viele wie nie zuvor", sagt Kofa-Experte Jurek Tiedemann.