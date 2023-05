Felix Schulz, Inhaber der Marien Apotheke und gebürtiger Ettenheimer, habe sich die Entscheidung zur Schließung nicht leicht gemacht. Verschiedene Gründe führten den Unternehmer, der seine Hauptapotheke in Reute betreibt, zu diesem Schritt. „Kaufmännisch betrachtet wird durch die Senkung der Vergütung für Apotheken ab März 2023 das Betreiben einer Filial-Apotheke immer schwieriger – steigende Nebenkosten und der bundesweite Fachkräftemangel sind weitere kritische Faktoren“, so Schulz.

Bei einer Joggingrunde am Feierabend in Ettenheim habe Schulz zufällig auf Christian Weber, Betreiber der Rohan Apotheke Ettenheim und vier weiterer Apotheken in der Ortenau, getroffen. Im Gespräch mit ihm und seinem Bruder Viktor Weber wurde aus der ursprünglichen Konkurrenzsituation ein freundschaftliches Verhältnis, heißt es in der Mitteilung. Die Idee, wie es für das Team und den Gesundheitsstandort Ettenheim weitergehen könnte, reifte. „Gemeinsam wurden die bestmöglichen Lösungen für die Kundschaft, die Mitarbeitenden, Praxen und andere Beteiligte sowie ein optimaler Schließungszeitpunkt erarbeitet“, so Schulz. So werde die Rohan Apotheke von einem örtlichen Schreiner einen weiteren Verkaufstisch für ihre Apotheke anfertigen lassen, um auch die Kundschaft der ehemaligen Marien Apotheke zuverlässig bedienen zu können.

Ferner würden die Mitarbeiter, die am Ort bleiben möchten, vollständig in das Team der Rohan Apotheke integriert.

„Die Kundschaft bleibt damit gut versorgt, die Rohan Apotheke wird durch die veränderte Situation gestärkt und eine langfristige Versorgung der lokalen Patientinnen und Patienten sichergestellt“, erklärt der Inhaber der Marien Apotheke, der sich künftig auf seine Filiale in Reute konzentrieren wird.