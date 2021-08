1 Ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zunehmend Mangelware bei den Unternehmen der Region. Foto: Klose

Bis 2035 fehlen in der Region Neckar-Alb 58 000 Arbeits- und Fachkräfte. Das zeigen die neuesten Berechnungen des IHK-Fachkräftemonitors.

Zollernalbkreis/Reutlingen - Der Wert habe sich bei der jüngsten Prognose noch einmal deutlich erhöht, teilt die Kammer in Reutlingen mit. Der Fachkräftemangel verschärfe sich, so das Resultat des gemeinsamen Fachkräftemonitors der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg. Bisher habe die Berechnung bis 2030 für die Region eine Lücke von knapp 25 000 Personen vorausgesehen. Mit den aktualisierten Zahlen und einem neuen Prognosehorizont bis 2035 werde die Zahl für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb mehr als doppelt so groß sein.

Durch Corona verdrängt

"Corona hat das Fachkräftethema aus der Wahrnehmung gedrängt, weil der Fokus auf Kurzarbeit und der Gefahr von stärkeren Jobverlusten lag. Jetzt sehen wir: In 14 Jahren wird fast jede fünfte Stelle unbesetzt bleiben", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp.

Aktuell sind in der Region Neckar-Alb 270 168 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, über die vergangenen zehn Jahre gesehen mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich zwei Prozent. Mit Blick auf 2035 werden vor allem 47 000 Fachkräfte mit berufsqualifizierendem Abschluss fehlen. Besonders betroffen vom Fachkräftemangel seien Qualifizierte im kaufmännischen Bereich (Engpass von 34 200 in 2035), darunter ein Drittel aus medizinischen Gesundheits- und sozialen Berufen sowie ein Drittel Verkaufs- und Büroberufe.

Mit technischer Ausrichtung fehlten bis 2035 laut Prognose 13 300 beruflich Qualifizierte, darunter mehr als ein Drittel aus Forschungs- und Entwicklungsberufen sowie 42 Prozent im Maschinenbau und in der Textil- und Metallbearbeitung. Die zunehmende Alterung bewirke ihr Übriges: Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Region steige von 45,3 Jahren (2021) auf 49,5 Jahre (2035). Eine Unbekannte in der Prognose seien noch die Auswirkungen der Digitalisierung, die derzeit kaum seriös zu beziffern seien. "Einerseits wird die Digitalisierung Arbeitsplätze kosten, anderseits wird sie neue Jobs schaffen. Dazu kommt allerdings: Der Fachkräftemangel wird den absehbaren Digitalisierungsschub bremsen und das ist aus unserer Sicht das signifikant größere Problem", erklärt Antonia Hettinger von der IHK.