Fachkräftemangel in VS: Handwerk zwischen Chancen und wachsenden Problemen

Das Handwerk sucht Fachkräfte – doch bei jungen Menschen passt das nicht in ihre Berufsvorstellungen. Trotz stabiler Ausbildungszahlen kämpfen Betriebe teils mit Nachwuchsproblemen.

Handwerksberufe sind bei jungen Menschen ein umstrittenes Thema, doch was sagen die offiziellen zahlen der Handwerkskammer Konstanz? „Im Jahr 2025 wurden im Kammerbezirk Konstanz 1701 neue Ausbildungsverträge im Handwerk eingetragen. Vier Jahre zuvor waren es 1599. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl kontinuierlich gestiegen“, erklärt die Pressesprecherin der Handwerkskammer Konstanz Petra Schlitt-Kuhnt die eher positive Bilanz.

Auch hinsichtlich der Zukunft scheint sich Schlitt-Kuhnt keine Sorgen zu machen. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, gehe sie von einer Stabilisierung der Zahlen aus. „Wir hatten in der Coronaphase einen Einbruch, aber nun zeigt sich wieder ein positiver Trend an“, so die Pressesprecherin.

Schnuppertage und Praktika sind fundamental

Im Jahr 2025 zeigt sich im Kammerbezirk Konstanz eine deutliche Verteilung bei den Ausbildungszahlen im Handwerk. Auf Platz eins liegt die Kfz-Mechatronik mit 647 Auszubildenden und auf dem letzten Platz die Feinwerkmechanik mit 31. Auch der Augenoptiker gehört mit 94 Auszubildenden zu den Berufen mit vergleichsweise geringen Zahlen.

Gleichzeitig gibt es einige Berufe, die laut den Angaben der Bundesagentur für Arbeit einige Probleme haben, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Dazu gehören unter anderem Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektriker, Mechatroniker, Metzger, Klempner, Augenoptiker, Hörakustiker und Straßenbauer.

Schlitt-Kuhnt erklärt, wieso Schnuppertage und Praktika dabei helfen können, diese Berufe wieder interessanter zu machen. „Praktika und Schnuppertage bieten realistische Einblicke in den Arbeitsalltag, fördern die Berufsorientierung und sind oft der erste Schritt in ein Ausbildungsverhältnis.“

Diese Art von Angeboten soll auch helfen, Vorurteile abzubauen. „Oft fehlen konkrete Einblicke in den Berufsalltag, während zugleich überholte Vorstellungen über das Handwerk bestehen. Gleichzeitig zeigt sich ein Wandel: Heute haben 17 Prozent der Auszubildenden im Handwerk Abitur – vor 15 Jahren waren es nur sechs Prozent.“

Eine reine Familienangelegenheit

Wir haben über dieses Thema mit Joachim Rothfelder gesprochen, der gemeinsam mit seinem Bruder Michael eine Schreinerei in Villingen-Schwenningen betreibt. Beide sind seit rund 25 Jahren im Betrieb aktiv, zuvor wurde die Schreinerei bereits von ihrem Vater und Großonkel geführt.

„Mich begeistert das Gesamtpaket an meinem Beruf. Vom Kundengespräch bis zum fertigen Produkt. Es geht also nicht nur um den handwerklichen Aspekt, sondern auch das ganze Drumherum“, schwärmt Rothfelder von seinem Beruf.

Hier werden die Rothfelder-Brüder aktiv. Foto: Concetto Longo

Der langjährige Schreiner beobachtet in der jüngeren Generation eher eine negative Tendenz – auch weil die Anforderungen im Handwerk häufig unterschätzt werden. Doch nicht nur deshalb: „Ich denke auch, dass die jüngeren Menschen einfach nicht mit so viel körperlicher Arbeit klar kommen“, fügt Rothfelder hinzu.

Die typische Arbeitskleidung eines Schreiners – T-Shirt, Arbeitshose und stabiles Schuhwerk – gehören für die Rothfelder-Brüder zum Alltag. Das war auch schon in jungen Jahren so: „Wir sind mit dieser Arbeitsweise aufgewachsen, das fehlt der jüngeren Generation. Sie sind damit nicht im Kindesalter in Kontakt gekommen, wenn man einfach mal anpackt, dreckig wird und etwas Gutes dabei rauskommt.“

Keine rosige Zukunft

Der kleine Mauererbetrieb Fita Bau in Villingen-Schwenningen existiert seit August 2021. Fitim Bytyci und seine zwei Brüder sind aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen und haben das Unternehmen gegründet. Jedoch durchleben die Brüder aus dem Kosovo derzeit keine einfache Phase. „Uns fehlen die Aufträge, wir haben sehr wenig Arbeit“, sagt Bytyci sichtlich bedrückt.

Seiner Meinung nach liege das an der schlechten Wirtschaft im Land. „Es ist alles so teuer geworden, die Menschen bauen keine Häuser mehr. Sie haben Angst zu investieren“, sagt der Kosovare.

Das sind nicht die einzigen Baustellen, welche die Branche beeinträchtigen. Ähnlich wie Joachim Rothfelder sieht Bytyci keine rosige Zukunft für seinen Beruf. „Viele junge Menschen entscheiden sich heute gegen klassische Handwerksberufe, weil sie die Arbeit als körperlich anstrengend und weniger attraktiv empfinden. Stattdessen bevorzugen viele eine Tätigkeit im Büro“, sagt der 34-Jährige.