Fachkräftemangel in VS: Handwerk zwischen Chancen und wachsenden Problemen

Das Handwerk sucht Fachkräfte – doch bei jungen Menschen passt das nicht in ihre Berufsvorstellungen. Trotz stabiler Ausbildungszahlen kämpfen Betriebe teils mit Nachwuchsproblemen.
Handwerksberufe sind bei jungen Menschen ein umstrittenes Thema, doch was sagen die offiziellen zahlen der Handwerkskammer Konstanz? „Im Jahr 2025 wurden im Kammerbezirk Konstanz 1701 neue Ausbildungsverträge im Handwerk eingetragen. Vier Jahre zuvor waren es 1599. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl kontinuierlich gestiegen“, erklärt die Pressesprecherin der Handwerkskammer Konstanz Petra Schlitt-Kuhnt die eher positive Bilanz.