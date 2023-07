1 Blick auf die Lahrer Innenstadt: Die Gastronomen haben im Service und in der Küche noch immer viele freie Stellen. Foto: Bildstein

Spätestens seit Corona ist Personalmangel ein großes Problem in der Gastronomie. Einige Lahrer Wirte suchen noch immer händeringend nach Mitarbeitern – andere sind gut aufgestellt.









Im Sommer 2021 – mitten in der Pandemie – schlugen Wirte aus Lahr und Umland in einem offenen Brief Alarm. Sie machten auf die zunehmende Personalnot in ihrer Branche aufmerksam. Wie ist die Lage heute? Unsere Redaktion hat sich bei der Dehoga und einzelnen Gaststätten umgehört.