Eingeschränkte Öffnungszeiten sind gang und gäbe. Kritiker warnen, dass das vor allem ausländische Touristen abschrecken könnte.

Zwei Schließtage, kein Mittagstisch: Selbst im Schwarzwald und am Bodensee verkürzen Restaurants und Cafés die Öffnungszeiten. Der Gastronom Horst Müller sucht sogar Arbeitskräfte auf den Philippinen. Doch die Nachbarländer bieten bessere Bedingungen.









Eigentlich ist die Lage für Horst Müller aktuell so sonnig wie das Wetter am Bodensee. In sein Hotel-Restaurant Zur Winzerstube direkt am Wasser kommen die Gäste und hinterlassen ausgezeichnete Bewertungen. Zwar würden manche Urlauber kürzer und weniger häufig buchen, dennoch seien „viele noch bereit, für ein gutes Produkt gutes Geld zu bezahlen“, betont Müller. Wenn da nicht der Mangel an Fach- und Arbeitskräften wäre: „Das Limit ist nicht der Gast, sondern der verfügbare qualifizierte Mitarbeiter, es fehlen aber auch Spüler oder Reinigungskräfte.“