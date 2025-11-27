Fachkräftemangel im Zollernalbkreis: Auszubildende sind dringend gesucht

Trotz Mangel an Arbeits- und Fachkräften und offenen Ausbildungsstellen fällt die Bilanz der Agentur für Arbeit insgesamt positiv aus.
Landauf, landab ist von Arbeits- und Fachkräftemangel die Rede. Ein wesentlicher Baustein für Unternehmen, um ihren Bedarf an ausgebildetem Fachpersonal zu decken, ist die betriebliche Ausbildung. Die heimischen Unternehmen halten an ihrer Ausbildungsabsicht fest. Deshalb fällt die Bilanz auf dem Ausbildungsmarkt nach Ende des Berufsberatungsjahres 2024/2025 trotz der großen Lücke zwischen Angebot und Nachfrage positiv aus.