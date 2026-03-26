Fachkräftemangel im Handwerk: So angespannt ist die Lage im Kreis Rottweil

Geschäftsführer gehen in Rente, Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt – das Handwerk steht vor Herausforderungen. Ist die Lage auch im Kreis Rottweil so akut?
Freie Ausbildungsstellen und auch offene Stellen sind keine Neuheiten auf dem Arbeitsmarkt. Erst vor Kurzem berichtete auch der Branchenverband ZDH, dass im Handwerk etwa 200 000 Fachkräfte fehlen. Außerdem sollen etwa 60 000 Stellen im Laufe des Jahres vor allem altersbedingt wegfallen. Die Zahl der Insolvenzen ist zudem so hoch wie die letzten zehn Jahre nicht mehr, berichtet die Deutsche Presseagentur. Hohe Kosten und schwache Nachfrage setzten vielen Betrieben zu. Betrifft dies auch den Kreis Rottweil?