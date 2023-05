Aktuell umfassen die Feuerwehrabteilungen Kippenheim und Schmieheim rund 50 Aktive. Allerdings steht ein Generationenwechsel bevor, viele momentan noch aktive Kameraden wollen in absehbarer Zeit zu den Alterskameraden wechseln. Um ihre Lücke zu füllen, braucht die Feuerwehr neue Mitstreiter.

Vor allem in Kippenheim, aber auch in Schmieheim können die Aktiven weitere Verstärkung gut gebrauchen. Deswegen hat die Feuerwehr die Aktion „Wir brauchen Dich“ ins Leben gerufen. Nachdem am 1. Mai bereits beim Mai-Hock in Schmieheim um neue Mitglieder geworben wurde, können sich Interessierte nun bei einem Grillfest in Kippenheim am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. Mai, aus erster Hand über die Feuerwehr informieren (siehe Info).

Wer bei der Feuerwehr mitmachen will, muss kein Sportler sein oder außergewöhnliche körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen, betont Schriftführer Simon Hebding: „Wir schließen niemanden von vorneherein aus. Mitmachen können fast alle, ganz egal ob jung oder alt, weiblich, männlich oder divers, erfahren oder unerfahren. Natürlich muss man für die Einsätze körperlich fit sein.

Feuerwehr ist für jeden geeignet

Aber ansonsten ist die Feuerwehr wirklich für jeden geeignet. Von demjenigen, der im Büro arbeitet, bis hin zum Bauarbeiter finden wir bei uns für jeden einen Platz“. Jeder sei willkommen, auch unabhängig vom Geschlecht „Wir haben bereits eine Frau in der Truppe und wir sind auch ausdrücklich auf Feuerwehrfrauen ausgelegt. So haben sie etwa in Kippenheim auch ihre eigene Umkleide“, so Hebding weiter.

Wer bei der Feuerwehr mitmachen will, muss zunächst eine Grundausbildung absolvieren, die sogenannte Truppmann-Ausbildung. Diese Ausbildung wird meist über den Kreis organisiert und besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus einem mehrwöchigen Lehrgang und zum anderen aus der Erfahrung, die man während des Feuerwehrdienstes sammelt. Sobald man diese absolviert hat, ist man prinzipiell einsatzbereit. Wer möchte, kann sich auch noch weiterbilden. So gibt es etwa Lehrgänge zum Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger oder Maschinist, also zum Fahrer des Feuerwehr-Fahrzeuges, sowie Führungslehrgänge. Je nachdem, welche Interessen und Neigungen man mitbringt, kann man wählen, wie man weiter macht.

Kippenheim setzt auf gute Kameradschaftspflege

„Es ist eine sinnvolle Betätigung, mit der man direkt den Menschen hilft. Sei es etwa beim Löschen eines Brandes oder bei der Bergung nach einem Unfall. Und dafür bekommt man von denen, denen man hilft, direkt ein positives Feedback, was ein Ansporn ist“, schildert Hebding seine Motivation, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. Zudem sei die Tätigkeit interessant und vielfältig, betont er. „Man hat viel mit Menschen und Technik zu tun.“

„Die Kameradschaft in Kippenheim ist sehr gut“, berichtet Hebding. Das sei auch sehr wichtig. „Bei einem Einsatz ist man aufeinander angewiesen. Je besser man sich kennt und sich gegenseitig einschätzen kann, desto besser kann man sich im Ernstfall aufeinander verlassen“, erklärt er. So unternehmen die Feuerwehrleute in Kippenheim einiges miteinander. Sei es der Übungsdienst, die jährliche Radtour, das Grillfest oder der Glühweintreff. Zudem gibt es einmal jährlich einen Ausflug, abwechselnd ein Jahr mit Partner und ein Jahr ohne.

2022 wurde die Kinderfeuerwehr gegründet, der man ab vier Jahren beitreten kann und in der die Kinder von pädagogischem Personal betreut werden. Sie ist ein Erfolgsmodell, berichtet Hebding. „Wir haben dort einen Wahnsinnszulauf“. In erster Linie dient diese der spielerischen Heranführung an das Thema Feuerwehr. Dazu, um das Interesse an dem Thema zu wecken oder aufrecht zu erhalten. Erst in der Jugendfeuerwehr ab zehn Jahren beschäftigen sich die Kinder dann mit der Technik und trainieren für den Ernstfall. Auch dort sind weitere Mitstreiter willkommen.

Als Besonderheit, gerade zur Überwindung der ersten Hürden, an denen es oftmals scheitert, bietet die Feuerwehr Kippenheim einen besonderen Service an: Interessenten werden nach Absprache mit dem Feuerwehrauto persönlich zur ersten Übung abgeholt. Nach der Fahrt kann an der Seite eines Mitglieds die Übung angeschaut, Fragen gestellt und das ein oder andere schon mitgemacht werden.

Das Grillfest

Wer Interesse hat und sich vorstellen könnte, bei der Feuerwehr in Kippenheim oder Schmieheim mitzumachen, kann beim Grillfest der Feuerwehr am Mittwoch, 17. Mai, ab 17.30 Uhr und am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kippenheim vorbeischauen. Am Feuerwehr-Fahrzeug werden zwei Kameraden stehen, die Interessierten Rede und Antwort zu allen möglichen Fragen stehen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.kippenheim.de/feuerwehr/feuerwehr-kippenheim unter dem Punkt „Wir brauchen Dich“.