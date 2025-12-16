Fachkräfte fehlen vielerorts: Wie der Nachwuchs Innovationskraft sichern kann

Die Region Basel steht als Wirtschaftsregion vor großen Herausforderungen.
Neue Analysen des Kompetenzzentrums „Demografik“ zeigen nun: Die Life-Sciences-Branche ist stark vom Zugang zu internationalen Fachkräften abhängig, während gleichzeitig eine große Pensionierungswelle bevorsteht. Vertreter des Arbeitgeberverbands Region Basel, des Kompetenzzentrums „Demografik“ sowie des Ausbildungsbildungsverbunds „aprentas“ erläuterten an einer Medienkonferenz die Konsequenzen für den Standort Nordwestschweiz.