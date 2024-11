Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis würdigte den Ruster Freizeitpark in der Kategorie für Unternehmen in der Freizeitwirtschaft.

Der Europa-Park erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024. Das teilte die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf mit, die den Preis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergibt.

Die Fachjury sei laut einer Pressemitteilung des Europa-Parks den Fragen nachgegangen: Welche Unternehmen und Einrichtungen in Deutschland bewältigen die für die Nachhaltigkeit spezifischen Herausforderungen dieser Branche am besten? Wer leistet wirkungsvolle Beiträge zum Wandel im eigenen Betrieb oder durch Produkte und Dienstleistungen? Wo werden die Chancen der Transformation besonders erfolgreich und beispielhaft genutzt? Gewinner für Unternehmen in der Freizeitwirtschaft ist der Europa-Park als „Impulsgeber des nachhaltigen Wandels in Deutschland“, heißt es in der Mitteilung

In der Begründung heißt es: „Der Europa-Park hat sich im Finale durchgesetzt, weil das Unternehmen besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in seine Branche und darüber hinaus gesendet hat. Der Europa-Park unternimmt eine Vielzahl von Initiativen, um als Familienunternehmen langfristig nachhaltig zu werden. Solar- und Wasserkraftwerke tragen zur Energieversorgung bei, viele Maßnahmen bei Attraktionen, für Besucher und Mitarbeiter runden das Bild ab.“

Laut Europa-Park decken knapp 4600 Solarmodule einen Teil des Strombedarfs des Freizeitparks. Foto: Europa-Park

Der Preis wird am 28. November 2024 bei einem großen Festakt mit mehr als 1000 Gästen in Düsseldorf übergeben.

Ann-Kathrin Mack, Gesellschafterin Europa-Park und verantwortlich für die hauseigene Bauabteilung: „Unserer Familie ist es seit jeher wichtig, wirtschaftlich nachhaltig zu handeln. Auch für uns hat Nachhaltigkeit viel mehr Facetten als Umwelt und Klimaschutz. Das beginnt beim Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, berührt unsere Verwurzelung und wirtschaftliche Wirkung direkt in der Region und reicht bis zum Umgang mit benachteiligten Menschen und der Förderung von Jugendlichen. Als Familienunternehmen sind wir sehr glücklich über diese hohe Auszeichnung, da sie uns in unserem Bestreben bestärkt auch in Zukunft, Verantwortung für Umwelt, soziale Belange und die Region zu übernehmen.