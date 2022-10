1 Ralph, Monika und Philipp Prinz freuen sich, die Kunden bald im neugestalteten Schlafstudio von Betten Prinz in Zimmern begrüßen zu dürfen. Foto: Siegmeier

Schocknachricht: Betten Prinz schließt in Zimmern eines seiner beiden Geschäfte. Künftig wird die Expertise nur noch im Steinhäuslebühl 6 angeboten.















Zimmern o. R - "Gerade in Zeiten explodierender Energiepreise und fehlender Fachkräfte ist es wichtig, Kompetenzen zu bündeln", betont Ralph Prinz, Inhaber des Betten-Fachgeschäfts Betten Prinz in Zimmern.

Sein Gebäude im Steinhäuslebühl 8 hat er vor wenigen Tagen verkauft, das benachbarte Gebäude wird umstrukturiert. In beiden Fachgeschäften läuft bereits der Räumungsverkauf bis Ende des Monats. Mit drei Fachgeschäften in Zimmern, Jestetten und Schiltach gehört Betten Prinz zu den ganz großen Bettenfachhändlern in Baden-Württemberg.

Zusammenführung im benachbarten Gebäude

Bisher gab es am Standort Zimmern zwei Fachgeschäfte, eines im Steinhäuslebühl 8, das Ralph Prinz im Jahr 1996 eröffnet hat, und ein weiteres gleich nebenan, im benachbarten Steinhäuslebühl 6. Ab Mitte November werden nun beide Geschäfte im Steinhäuslebühl 6 zusammengeführt. Künftig gibt es dann Bettwaren wie Zudecken, Bettwäsche, Bademäntel, Frottierwaren, Decken sowie Wohnaccessoires und die moderne Bettfedern-Reinigung samt Inspirationen rund um den Schlafkomfort im 1000 Quadratmeter großen Schlafstudio.

Dieser Schritt fällt Ralph Prinz sichtlich schwer. "Und es ist durchaus Wehmut dabei", gibt er zu. Doch in schweren Zeiten müsse man schauen, dass man wirtschaftlich gesund bleibe, begründete er den Schritt, der für den Kunden aber auch den Vorteil der kurzen Wege biete. "Trotz der Zusammenlegung werden wir alle Mitarbeiter behalten", informiert Prinz.

Philipp Prinz ist Schlaf-Coach

Und auch was die Beratungsqualität angeht, bleibt sich Betten Prinz treu, denn die Fachberater nehmen sich Zeit für jeden einzelnen Kunden, um für ihn die individuell beste Lösung zu finden. Zudem bietet Philipp Prinz, der eine Ausbildung zum Schlaf-Coach absolviert hat, Kunden einen besonderen Service an. Denn Schlafcoaching gewinnt immer mehr an Bedeutung, weiß er. "Als Schlaf-Coach kann ich beraten, wie man wieder zu gesundem und erholsamem Schlaf kommen kann, und ich kann die Kunden auf dem Weg zu mehr positiver Lebensqualität begleiten", so Philipp Prinz.

Bis das "neue" Bettenfachgeschäft umgebaut ist, wird noch ein wenig Zeit benötigt.