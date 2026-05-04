Fachgeschäft in Weil am Rhein: Eine Altweiler Institution schließt

Die in Weil am Rhein alteingesessene Buchhandlung Lindow wird im 80. Jahr ihres Bestehens geschlossen. Inhaberin Elke Gründler-Lindow hört aus Altersgründen auf.

Ende Juni ist Schluss, dann gibt Elke Lindow-Gründler ihre renommierte Buchhandlung an der Hinterdorfstraße auf. Sie hatte diese von ihren Eltern in zweiter Generation 1989 übernommen und zu einer beliebten Adresse gemacht hat. „Seit eineinhalb Jahren bemühe ich um eine Nachfolgeregelung, doch alle Versuche sind fehlgeschlagen“, sagt die 72-jährige studierte Lehrerin enttäuscht.

Wegen der individuellen und fachkundigen Beratung ist die Buchhandlung, in der auch Schreibwaren, Geschenkartikel und Spiele angeboten werden, geschätzt, wie die vielen Stammkunden aus Weil am Rhein und Umgebung belegen. Sie werden das Traditionsgeschäft vermissen, wie zahlreiche bedauernde Reaktionen von Kunden zeigen. „Trotz Internet-Konkurrenz läuft das Geschäft bis zuletzt gut“, resümiert Elke Gründler-Lindow. Sie ist seit 42 Jahren in dem Buchladen mit seiner heimeligen Atmosphäre tätig und hat ihn leidenschaftlich und engagiert geführt.

80 Jahre Buchhandlung

Ein Blick in die 80-jährige Geschichte der traditionsreichen Altweiler Buchhandlung: Hans-Joachim Lindow, ein studierter Volkswirt und stets voller Unternehmungsgeist, hatte zusammen mit seiner Frau Irmgard, eine ausgebildete Bibliothekarin, am 1. August 1946 den Buchladen gegründet. Direkt nach dem Krieg fing das Geschäft unter schwierigen Bedingungen an.

Die Zeit von Leichbüchern und des Buchclubs

Zunächst wurden hauptsächlich Leihbücher angeboten, da sich damals nur wenige Leute den Kauf eines Buches leisten konnten. Für zehn Pfennig konnten sich die Leute ein Buch borgen. In kleinen Schritten ging es stetig aufwärts. 1950 gehörte die Buchhandlung Lindow zu den ersten, die dem Lesezirkel des Bertelsmann-Buchclubs beigetreten sind, der sich zum Ziel gesetzt hatte, junge Menschen für das Lesen zu begeistern. Nach 64 Jahren endete 2014 diese Ära, als Bertelsmann das Aus seines deutschsprachigen Buchclub-Geschäfts verkündete.

Filiale in Friedlingen

In den 1960er- und 1970er-Jahren betrieb Hans-Joachim Lindow zusätzlich zum Stammgeschäft in Alt-Weil noch eine Filiale in Friedlingen, die zunächst Elke Gründler-Lindows Tante Ruth Heidenreich, die spätere Leiterin der Stadtbibliothek. Danach leitete Schwester Hedda die Filiale.

Hans-Joachim Lindow stark engagiert

Der Firmengründer engagierte sich auch im öffentlichen Leben in vielfältiger Weise, sei es als Initiator und Mitgründer der ersten Gewerbeschau 1950 im Central, als Mitinitiator des Altweiler Straßenfests oder sei es als jahrzehntelanger Vorsitzender der Weiler Schwimmsport-Gemeinschaft (SSG).

Als Lehrerin eingestiegen

Elke Gründler-Lindow, die bereits mit 14 Jahren ihre Mutter verlor, hatte zunächst keine Ambitionen, in die Buchhandlung einzusteigen. Sie absolvierte in Stuttgart ein Lehramtsstudium und war danach fünf Jahre als Lehrerin an der Hebelschule für Kinder mit Behinderung tätig.

Tochter stieg dem Vater zu liebe ein

Als ihr Vater krank wurde, half sie in der Buchhandlung aus. Seiner Bitte „Könntest Du nicht bleiben?“ kam die Tochter nach, stieg 1984 ins Geschäft ein und übernahm es am 1. Juli 1989. Sie, die schon immer leidenschaftlich gerne gelesen hat, war im Buchgeschäft eine erfolgreiche Autodidaktin, die sich schnell zurechtfand. Die Aufgabe machte ihr großen Spaß und sie baute den Buchladen sukzessive aus.

Hatte sie in den Anfangsjahren nach der Übernahme vier Mitarbeiterinnen beschäftigt, waren es später noch zwei langjährige und verlässliche Mitarbeiterinnen – Heidi Selb (inzwischen im Ruhestand) und bis heute Vera Ruelicke. Und Jürgen Gründler, der Ehemann der Inhaberin, war im Hintergrund stets eine wichtige Stütze. Der Speditionskaufmann kümmerte sich neben seinem Beruf seit Jahren vor allem um die Bestellung der Lehrbücher für die Schulen, die dann in Paletten ankommen, sortiert und an die Schulen ausgeliefert werden müssen. „Das ist ein Riesenaufwand“, sagt Elke Gründler-Lindow.

Beratung und Leseförderung

Den Erfolg ihrer Buchhandlung mit vielen Stammkunden aus Weil am Rhein und der Umgebung führt sie zum einen auf ihr vielseitiges und umfassendes Angebot aus allen Büchergenres wie zum Beispiel Romane, Biografien, Sachbücher, Krimis, Lyrik oder Kinder- und Jugendliteratur sowie CD, DVD, Blue Ray, Geschenkartikel und Accessoires zurück. Vor allem Krimis sind neben guter Unterhaltungsliteratur und Biografien sowie Kinderbüchern insbesondere gefragt. Und wenn ein Buchtitel nicht auf Lager ist, kann die Buchhandlung ihn über ihren Online-Shop bestellen, so dass das gewünschte Buch bereits am nächsten Morgen abholbereit vorliegt.

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„Jeden Tag haben wir zwischen 25 und 50 spezielle Buchbestellungen“, sagt Elke Gründler-Lindow, der fachkundige Beratung und zuverlässiger Service immer ein wichtiges Anliegen bis zuletzt sind. Dadurch konnte sie sich gegenüber dem zunehmenden Internet-Handel stets erfolgreich behaupten. Auch mit gelegentlichen Lesungen und Ausstellungen sowie mit der Leseförderung von Kindern machte sich die Altweiler Buchhandlung einen Namen.

Räumungsverkauf

Elke Gründler-Lindow, die sich auch 20 Jahre ehrenamtlich im Gemeinderat engagierte und als Ausdruck ihrer Popularität bei den Wiederwahlen stets hohe Stimmenergebnisse einfuhr, schließt nun bald für immer die Ladentür ab. Sie bedauert es, keinen Nachfolger gefunden zu haben. Als Dank an ihre Stammkunden wird sie in der Buchhandlung Lindow von Mitte Mai an einen Räumungsverkauf mit Rabatten veranstalten.