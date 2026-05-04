Fachgeschäft in Weil am Rhein: Eine Altweiler Institution schließt

Die in Weil am Rhein alteingesessene Buchhandlung Lindow wird im 80. Jahr ihres Bestehens geschlossen. Inhaberin Elke Gründler-Lindow hört aus Altersgründen auf.
Ende Juni ist Schluss, dann gibt Elke Lindow-Gründler ihre renommierte Buchhandlung an der Hinterdorfstraße auf. Sie hatte diese von ihren Eltern in zweiter Generation 1989 übernommen und zu einer beliebten Adresse gemacht hat. „Seit eineinhalb Jahren bemühe ich um eine Nachfolgeregelung, doch alle Versuche sind fehlgeschlagen“, sagt die 72-jährige studierte Lehrerin enttäuscht.