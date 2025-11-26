Fachfirma soll Abhilfe schaffen: Ratten werden in Seelbach zum Problem

Die Verwaltung will eine Fachfirma beauftragen, die sich mit Giftködern des Problems annimmt. Der Seelbacher Gemeinderat berät darüber am kommenden Montag.
„Im Laufe der letzten Monate wurden im Gemeindegebiet vermehrt Sichtungen von Ratten gemeldet“ – darüber informiert die Verwaltung in einer Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Ratten stellen für die Gemeinde ein Problem dar. Sie gelten nach dem Infektionsschutzgesetz als Gesundheitsschädlinge und können eine Vielzahl an Krankheitserregern auf den Menschen übertragen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sie durch das Nagen „erhebliche Sachschäden“ verursachen, wie aus der Vorlage hervorgeht.