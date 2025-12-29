1 Anna-Christina Baden (links, mit Fachbereichsleiterin Ilona Oswald) ist neue zweite Fachbereichsleiterin Bildung/Soziales/Sport bei der Stadt Lörrach. Foto: Stadt Lörrach/Monique Amend Anna-Christina Baden übernimmt künftig die befristet geschaffene Fachbereichsleitung des Fachbereichs Bildung/Soziales/Sport der Stadt Lörrach.







Anna-Christina Baden übernimmt künftig die befristet geschaffene Fachbereichsleitung des Fachbereichs Bildung/Soziales/Sport der Stadt Lörrach. Mit der zusätzlichen Leitungsposition in Teilzeit wird die Fachbereichsleitung in einem der größten und zugleich finanzintensivsten Verwaltungsbereiche gezielt gestärkt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach. Der Schwerpunkt der neuen Leitungsfunktion liegt im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Kita-Planung. Anna-Christina Baden war bisher Teamleiterin des Teams „Städtische Kitas“ und ist mit den fachlichen Anforderungen, strukturellen Besonderheiten und aktuellen Herausforderungen im Kita-Bereich bestens vertraut, heißt es. Mit ihrem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Aufgabenfeld bringe sie ideale Voraussetzungen für die neue Funktion mit. Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigt sich erfreut über die Besetzung: „Mit Anna-Christina Baden gewinnen wir für die neue Leitungsposition eine fachlich starke und äußerst engagierte Kollegin, die unseren Kita-Bereich hervorragend kennt und gleichzeitig neue Impulse setzen wird. Die Erweiterung der Fachbereichsleitung ist ein wichtiger Schritt, um die vielfältigen Aufgaben in Bildung, Soziales und Sport gut zu steuern – und Frau Baden ist dafür die genau richtige Wahl“, wird er in der Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.