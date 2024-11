Die Fachberatung Kindertagespflege des Jugendfördervereins Zollernalbkreis feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Kinoreihe zu Erziehungsthemen.

Am 1. Juli 2004 beauftragte das Landratsamt des Zollernalbkreises den Jugendförderverein Zollernalbkreis mit dem Aufbau einer Fachberatung für die Kindertagespflege. Seither hat die Fachberatung eine zentrale Rolle in der Region Zollernalb übernommen und sich als Anlaufstelle für Tagesmütter und Tagesväter, Eltern und Kinder etabliert.

Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Begleitung von Tagesmüttern und Tagesvätern im Alltag, die Grundqualifizierung neuer Kindertagespflegepersonen und die Fortbildung bereits tätiger Tageseltern und, nicht zu vergessen, die Unterstützung von Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz in der familiennahen Kindertagespflege.

Team besteht aus vier erfahrenen Sozialpädagoginnen

Ingrid Musen ist seit Beginn dabei und hat den Ausbau der Kindertagespflege als Fachberaterin und Fachbereichsleitung aktiv mitgestaltet: „Unser Augenmerk lag schon immer darauf, sowohl den Eltern, die für ihre Kinder eine geeignete familiennahe Betreuung suchen, eine kompetente Unterstützung anzubieten, als auch Tagesmütter und Tagesväter optimal für ihre anspruchsvolle Tätigkeit vorzubereiten und im Alltag gut zu begleiten“, beschreibt die Geschäftsführerin des Jugendfördervereins die Aufgaben der Fachberatung.

Heute besteht das Team der Fachberatung aus vier erfahrenen und qualifizierten Sozialpädagoginnen, die ihre Expertise und ihr Engagement in die Betreuung und Begleitung von mehr als 80 Kindertagespflegepersonen im gesamten Zollernalbkreis einbringen.

Filme zeigen Thema Erziehung aus der Sicht eines Vaters

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens zeigt der Verein in Kooperation mit dem Bali-Kino in Balingen zwei Dokumentarfilme von Domenik Schuster. Dieser nimmt seine eigene Vaterschaft als Anlass, um sich mit alten Erziehungsweisheiten auseinander zu setzen. Denn auf die Frage „was brauchen Kinder?“ hat jede Elterngeneration ihre eigenen Antworten gefunden.

Welche davon sind es wert, sie zu behalten? Von welchen müssen wir uns dringend verabschieden? Mit seinen Filmen trägt Schuster wichtige Anregungen zusammen, was es für ein gutes Aufwachsen von Kindern braucht und welche neuen Wege es in der Erziehung gibt.

„Good Enough Parents“ und „Liebe, Wut & Milchzähne“

Am Montag, 11. November, gibt es a 19 Uhr „Good Enough Parents“ zu sehen, Schusters Debütfilm. Weitere Vorführungen sind am Mittwoch, 13. November, um 17.30 und um 19.30 Uhr.

Am Montag, 25. November, ist ab 19 Uhr „Liebe, Wut & Milchzähne“ zu sehen. Als Vater, der seinen Kindern eigentlich liebevoll begegnen will, fragt sich der Regisseur Domenik Schuster in seinem zweiten Film, weshalb er sich im Alltag mit den Kindern immer wieder in eine Art Erziehungsautomat zu verwandeln scheint, der die Kinder unter Druck setzt, Drohungen ausspricht und Angst erzeugt, um ein bestimmtes Verhalten zu ändern. Weitere Vorführungen sind am Mittwoch, 27. November, um 17.30 und um 19.30 Uhr.

Der Eintritt zu den Vorführungen kostet jeweils sieben Euro. Das Fachberatungsteam ist vor Ort und gibt Interessierten die Möglichkeit zum Austausch.

www.jufoe-zak.de/kindertagespflege