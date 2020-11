Fachärztemangel St. Georgen hat wieder Augenarzt-Praxis

Zu diesem Zeitpunkt wissen zwei Personen schon ganz genau, dass sie die nun leerstehenden Praxisräume nutzen wollen: Kathrin Rapp und Dirk Rettenmaier. Denn während man in St. Georgen noch über die Gründe der Schließung debattiert, haben sie bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Der Arztsitz, so der Wunsch der beiden, soll auf sie übergehen.

Mehr als ein halbes Jahr später ist dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen. Die Pläne sind in trockenen Tüchern. Man ist bereit, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. "Solche Sachen kann eben erst bekannt geben, wenn es wirklich so weit ist", sagt Bürgermeister Michael Rieger, der die beiden im Rathaus offiziell vorstellte.

Mit Rapp und Rettenmaier hat die Stadt zwei Augenärzte gewonnen, die beide in der Region verwurzelt sind. Sie ist in Peterzell aufgewachsen, er lebt in Hardt. "Wir kennen uns aus der Schwarzwald Augenklinik", erzählt Rettenmaier. Während er den Betrieb im Jahr 2018 verließ und künftig in der Bodenseeregion arbeitete, war Rapp bis zuletzt schwerpunktmäßig in Donaueschingen tätig. "Schön, dass sie ausgebüchst sind", kommentiert Johannes Probst als Sprecher der St. Georgener Ärzteschaft die Entscheidung der beiden.

Situation scheintsich weiter zu bessern

Zu ihrem früheren Arbeitgeber möchten sie nun eine Alternative bieten, wie Rettenmaier betont. "Man muss schon weit fahren, um an der Augenklinik vorbeizukommen." Der Schwerpunkt liege dabei auf den sogenannten konservativen Leistungen, es werden also keine Operationen durchgeführt.

Doch ehe man überhaupt darüber sprechen kann, was das Ärzte-Duo vor Ort anbietet, muss dieses ein Team aufbauen. "Von den alten Mitarbeitern ist ja keiner mehr da, weil die Praxis seit April geschlossen war", gibt der Augenarzt zu bedenken.

Hinzu komme, dass es in der Praxis einen Investitionsstau gebe, Rapp und Rettenmaier müssen daher erst einmal neue Geräte anschaffen. Im Dezember möchte man bereits Termine vergeben, im Januar – dem offiziellen Startschuss – dann mit einer offenen Sprechstunde beginnen.

Während sich die Augenärzte sicher sind, dass sich ihre Praxis nach und nach mit Patienten füllen wird, bleiben in der Stadt auch andere Baustellen im Hinblick auf die medizinische Versorgung – Stichwort Frauenarzt.

Erleichterung im Rathaus ist groß

Während sich Rieger diesbezüglich bedeckt gibt, spricht Probst von "positiven Überraschungen", die man noch zu erwarten habe. Genaueres kann er zwar nicht sagen, so der Tenor, doch es scheint, als sei ein Nachfolger gefunden.

"Wir können als Rathaus ja auch nur reagieren, wenn wir vorab von der Praxisaufgabe wissen", gibt Rieger einen Einblick. Im Falle der Frauenärztin sei das so gewesen, die Stadt habe die Räume für sechs Monate anmieten können, damit der Arztsitz nicht verfalle. Anders sei das bei der Kinderarztpraxis gewesen, dieser Artzsitz sei an eine andere Kommune verkauft worden.

Dass im Falle der Augenärzte nun eine gute Lösung gefunden wurde, obwohl Vondracek die Praxis so kurzfristig aufgegeben hat, ist also alles andere als selbstverständlich. Entsprechend gelöst zeigt man sich im Rathaus. Rieger räumt ein: "Die Erleichterung ist natürlich groß."