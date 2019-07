Facebook, WhatsApp & Co. Social-Media-Dienste erneut massiv gestört

Börse in Frankfurt

Lagarde-Effekt treibt Dax über 12.600 Punkte

Mit der Aussicht auf eine Lösung im EU-Personalpoker haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder zugegriffen. Am Markt kam die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank gut an.