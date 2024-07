Facebook-Konzern: Meta will bei weltgrößter Brillen-Firma einsteigen

1 Zusammen mit EssilorLuxottica entwickelte Meta die "Wayfarer"-Brillen mit Kamera und Lautsprechern. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Brillen mit Kameras sind für den Facebook-Konzern Meta ein Baustein der KI-Strategie. Jetzt will Meta sogar beim größten Brillen-Hersteller der Welt einsteigen.









Link kopiert



Paris/Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta will beim weltgrößten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica einsteigen. Der Chef des französisch-italienischen Branchenriesen, Francesco Milleri, machte das Interesse ohne weitere Details öffentlich. Die Firma fühle sich geehrt - aber Meta müsste sich die Aktien dafür nach aktuellem Stand an der Börse zusammenkaufen, sagte Milleri am Donnerstag. Vom Facebook-Konzern gab es zunächst keine Reaktion darauf. Seit einigen Wochen wurde spekuliert, Meta wolle einen Anteil von bis zu fünf Prozent an EssilorLuxottica mit Marken wie Ray-Ban und Oakley erwerben.