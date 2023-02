1 Helfer inmitten der Hilfsgüter: Die Resonanz für die Aktion ist groß. Foto: /Schölzel

Ein spontaner Beitrag auf Facebook sorgt für große Hilfsbereitschaft – Sertac Gülenc organisierte eigenhändig eine große Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei.















Link kopiert

Es sind erschütternde Bilder, die dieser Tage von der türkisch-syrischen Grenzregion zu sehen sind. Ein schweres Erdbeben in der Südosttürkei erschütterte am frühen Montagmorgen die Region und legte diese in Schutt und Asche.

Die Menschen im Katastrophengebiet stehen jetzt vor dem Nichts – das Ausmaß der Zerstörung zeigt sich immer weiter und auch die dort herrschenden Minustemperaturen machen den Menschen zu schaffen. Hilfe wird also dringend benötigt – wie gut, dass es Menschen wie Sertac Gülenc gibt.

Hochbetrieb in Schwenningen

In der Alleenstraße 35 in Schwenningen herrscht Hochbetrieb. Ein Auto folgt dem nächsten – alle sind bis zum Dach mit Kisten vollbepackt. Auf dem Parkplatz vor dem Arena-Club in Schwenningen stapeln sich währenddessen Kisten und Säcke – alle randvoll mit Hilfsgütern. Wild wird vor Ort sortiert und neue Kisten bepackt – „Sachen für Kinder bitte extra sortieren und Essen auch!“, ruft Yeliz Sarikaya aus der Menge. Sie behält den Überblick über das Treiben vor dem Arena-Club. „Und ich gucke darauf, dass jeder fleißig ist. Sonst gibt es Ärger“, grinst sie.

Dunkel erinnert das Szenario an die Situation von vor einem Jahr, als eine Welle der Solidarität für die Ukraine über die Region einbrach und ganze Reisebusse mit Sachspenden für das Kriegsgebiet gefüllt wurden. Nur ist jetzt das Ziel ein anderes – über eine Stuttgarter Hilfsorganisation werden die Güter in die Türkei gebracht.

Sertac Gülenc (Dritter von links) mit seinen Helfern.

Ein Post auf Facebook verselbstständigt sich

Eigentlich habe er ja Montags immer frei, erzählt Arena-Club-Inhaber und Initiator der Spenden-Aktion, Sertac Gülenc. Aber dann dachte er sich: Irgendwas müsse für die Opfer des verheerenden Erdbebens getan werden. Spontan verfasste er einen Facebook-Post – die Resonanz war enorm. „Der Beitrag ist einfach explodiert“, sagt Gülenc ungläubig, der eigentlich nur sein Privat-Auto mit Spenden füllen wollte. Etliche Villinger und Schwenninger folgten seinem Aufruf, den Beitrag zu teilen und riefen selbst zum Spenden auf – die Aktion wurde zum Selbstläufer.

„Plötzlich haben alle etwas vorbeigebracht – das war krass, wir wussten gar nicht was los ist“, erzählt Gülenc.

Innerhalb kürzester Zeit – und das nur am Montag, am Dienstag war zur Mittagszeit bereits ein weiterer sieben-einhalb-Tonner unterwegs – konnten fünf Lkws und weitere fünf Sprinter ihren Weg ins Katastrophengebiet antreten. Am Montagabend musste die Alleenstraße sogar kurzzeitig gesperrt werden – so voll war diese mit Lkws und Minibussen.

Während Gülenc über seine Aktion erzählt, klingelt beinahe im Minutentakt sein Telefon. „Eben kam schon wieder ein Anruf, dass weitere Sachen gebraucht werden“, klärt er auf. Vor allem Sachen für Babys werden dringend benötigt, Pampers, Fiebersäfte und mehr.

Mit Yeliz Sarikaya versucht er neben all dem Trubel weitere Spender in der Doppelstadt zu gewinnen, das Klinikum etwa, für die Baby-Sachen oder Apotheken. Doch für alles weitere nimmt er keine Hilfe in Anspruch: „Das mache ich alles auf eigene Faust“, sagt er. An Hilfe mangelt es ihm aber auf jeden Fall nicht, bei den vielen fleißigen Händen vor dem Arena-Club. „Jeder hier hilft mit seinem Herz mit“, so Gülenc.

Menschen in Not

Eine Helferin bestätigt das: „Es handelt sich um Menschen in Not. Dass man da mithilft, sollte eigentlich gar kein Thema sein“, sagt sie, während sie den nächsten Sack zubindet, um den nächsten Lkw zu füllen.