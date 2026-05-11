Fab Four kommen «nach Hause»: Beatles-Museum soll 2027 in London eröffnen

Erstmals bekommt London ein Beatles-Museum. Paul McCartney und Ringo Starr freut besonders, dass die Besucherattraktion an einem für die Beatles historischen Ort entstehen soll.

London - Die Beatles bekommen ihr eigenes Museum in London. Die neue Attraktion für Fans der legendären Band soll 2027 an einem Ort mit viel Geschichte eröffnen: in der Savile Row Nr. 3. Auf dem Dach des Gebäudes spielte die Gruppe am 30. Januar 1969 ihr letztes öffentliches Konzert. Damals befand sich dort der Hauptsitz des Beatles-Labels Apple Corps, im Keller lag zudem das Studio, in dem das Album "Let It Be" aufgenommen wurde.

Legendäres Tonstudio wird originalgetreu nachgebaut Apple Corps hat das Gebäude im Zentrum Londons zurückgekauft und plant auf mehreren Etagen ein Erlebnis für Fans von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial und wechselnden Ausstellungen. Laut den Verantwortlichen ist "Beatles at 3 Savile Row" die erste offizielle Fanattraktion der Band. Das Gebäude soll damit erstmals öffentlich zugänglich werden.

Geplant ist zudem ein detailgetreuer Nachbau des ursprünglichen "Let It Be"-Studios. Besucher sollen auch das berühmte Rooftop-Konzert an genau dem Ort erleben können, an dem es stattfand. Der finale Beatles-Auftritt wurde in Peter Jacksons Dokumentarfilm "The Beatles: Get Back" verewigt. Apple-Corps-Chef Tom Greene kündigte an, dass sogar das Originalgeländer von 1969 auf dem Dach wiederhergestellt werden soll.

Ringo Starr: "Als würde man nach Hause kommen"

"Es war wirklich ein besonderes Gefühl, kürzlich in die Savile Row 3 zurückzukehren und sich dort umzusehen", sagte Paul McCartney in einer Mitteilung auf der Beatles-Website. "In diesen Wänden stecken so viele besondere Erinnerungen – ganz zu schweigen vom Dach. Das Team hat wirklich beeindruckende Pläne zusammengestellt, und ich freue mich darauf, dass die Menschen es sehen können, wenn alles fertig ist." Ringo Starr fügte hinzu: "Wow, es ist, als würde man nach Hause kommen."