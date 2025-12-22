Dass Ludvig Hallbäck geht und Ole Pregler in der neuen Runde aus Gummersbach kommt, ist bei Frisch Auf Göppingen schon länger bekannt. Nun kommt der Tausch früher zustande.
Bereits im Oktober hatte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen die Verpflichtung von Spielmacher Ole Pregler (23) vom VfL Gummersbach für die kommende Saison bekannt gegeben. Damit war endgültig klar, dass der Schwede Ludvig Hallbäck (25) seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Team von Trainer Ben Matschke nicht verlängern wird. Denn mit Elias Newel (21) haben die Grün-Weißen auch ein vielversprechendes Spielmacher-Toptalent bis 2029 an sich gebunden.