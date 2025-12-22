Dass Ludvig Hallbäck geht und Ole Pregler in der neuen Runde aus Gummersbach kommt, ist bei Frisch Auf Göppingen schon länger bekannt. Nun kommt der Tausch früher zustande.

Bereits im Oktober hatte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen die Verpflichtung von Spielmacher Ole Pregler (23) vom VfL Gummersbach für die kommende Saison bekannt gegeben. Damit war endgültig klar, dass der Schwede Ludvig Hallbäck (25) seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Team von Trainer Ben Matschke nicht verlängern wird. Denn mit Elias Newel (21) haben die Grün-Weißen auch ein vielversprechendes Spielmacher-Toptalent bis 2029 an sich gebunden.

Hallbäck will international spielen

Der Schwede wird beim aktuellen Tabellen-Sechsten VfL selbst tatkräftig mithelfen, dass er das erreicht, was er mit seinem Weggang von Frisch Auf erzielen möchte: In der kommenden Saison international zu spielen. Dies würde seine Chancen, in der schwedischen A-Nationalmannschaft zum Zug zu kommen, deutlich erhöhen.

Ein Spieltag steht vor der EM-Pause noch auf dem Programm: Frisch Auf muss zu den Füchsen Berlin (27. Dezember, 19 Uhr), der VfL Gummersbach empfängt den HSV Hamburg (27. Dezember, 18 Uhr).

Offizielle Stimmen zu den Personalien

Frisch-Auf-Teammanager und Trainer Ben Matschke: „Da es sich zuletzt angebahnt hat, dass Ludvig Hallbäck zur neuen Saison sicher nach Gummersbach wechselt und sich zudem ein Spielertausch jetzt als möglich erwies, war es für uns ausschlaggebend, dass wir dann unseren zukünftigen Rückraummitte-Spieler schon vorzeitig integrieren können. Im Januar haben wir dazu eine vierwöchige Vorbereitungsphase, in der wir diese Aufgabe angehen können. Beiden Spielern kommen wir zudem auch ihren Wünschen nach einem vorzeitigen Wechsel entgegen.“

Frisch-Auf-Geschäftsführer Gerd Hofele: „Frisch Auf Göppingen und der VfL Gummersbach haben sich dazu entschieden, die für den kommenden Sommer geplanten Transfers von Ole Pregler zu Frisch Auf und von Ludvig Hallbäck zu Gummersbach bereits zu Beginn des neuen Jahres vorzuziehen. Für Frisch Auf galt es dabei, die sportliche und wirtschaftliche Ist-Situation und Perspektiven für den Sommer abzuwägen. Aus sportlicher Sicht ergibt sich für Frisch Auf die Möglichkeit, mit Ole Pregler einen hoffnungsvollen deutschen Mittelmann bereits im Januar und dann auch perspektivisch für die Zukunft in das Team zu integrieren. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil und in unsere Agenda 2030, den eingeschlagenen Weg zur nachhaltigen Entwicklung einer jungen, hungrigen Frisch-Auf-Mannschaft zielgerecht weiter fortzusetzen. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eröffnet uns der vorgezogene Wechsel darüber hinaus einen größeren Finanzierungsspielraum nicht nur in aktueller, sondern auch in perspektivischer Hinsicht.“

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson: „Ludvig ist ein Spieler, den wir schon länger beobachten. Er ist jemand, der sofort bei uns funktionieren wird und deshalb sind wir sehr glücklich, dass er zu uns kommt.“

VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler: „Wir wissen, dass das nicht der Standardprozess ist und sind trotzdem davon überzeugt, dass es die beste Lösung für alle Beteiligten ist, sowohl für die Spieler als auch für die Vereine.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33.

Termine

Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr), FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg ( Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)